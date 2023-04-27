Помер найстаріший нацист Йозеф Шютц: він травив людей газом і дожив до 102 років

Охоронець концтабору Заксенхаузен залишався на волі завдяки процедурі апеляції. Колишній нацист, який брав участь у масових розстрілах ув'язнених, говорив, що працював фермером.

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Найстаріший нацистський злочинець, колишній охоронець концтабору Заксенхаузен Йозеф Шютц помер у віці 102 років. Про це повідомив німецький журнал Der Spiegel.

У червні 2022 року його визнали винним у співучасті у вбивствах 3 518 ув'язнених концтаборів з 1942 по 1945 роки. Шютц не визнавав вину і казав, що під час Другої світової війни працював на фермі.

Йозефу Шютцу закривали обличчя папкою на засіданнях суду

Шютц у в'язницю він так і не потрапив — чекав на розгляд апеляційної скарги. Суд не визнав його докази достовірними через наявність численних документів з особистими даними обвинуваченого, в яких вказувалося, що він працював охоронцем СС у концтаборі.

Судити Йозефа Шютца розпочали у жовтні 2021 року. Слухання часто відкладали через проблеми зі здоров'ям обвинуваченого. Влітку 2022 року він неодноразово давав суперечливі свідчення, пояснюючи це поганою пам'яттю.

Адвокат злочинця Стефан Уотеркамп подав апеляцію одразу після винесення вироку. На його думку, діяльність наглядача у концтаборах недостатня для засудження за пособництво та підбурювання до злочинів нацистів.

"Під час судового розгляду не було доведено, що обвинувачені вчиняли будь-які конкретні акти вбивства в'язнів", — стверджував Уотеркамп.

Шютц брав участь у розстрілах ув'язнених і травив їх отруйним газом Циклон Б, пише ізраїльське видання "Курсор".

Нацистські злочинці не сидять у в'язницях

Радіостанція ВВС нагадала, що під час Другої світової війни у Заксенхаузені утримували понад 200 тисяч осіб — політв'язнів, радянських військовополонених, євреїв та циган. Концтабір розташовувався у місті Оранієнбург.

"Десятки тисяч із них загинули. Хтось помер від голоду та непосильної праці, когось умертвили під час медичних експериментів, когось убили у газових камерах або просто застрелили", — зазначили журналісти.

Винні у масових вбивствах доживають до наших днів та подають апеляції на рішення судів. Наприклад, Івана (Джона) Дем'янюка, винного у знищенні євреїв у нацистському концтаборі "Собібор" у Польщі, екстрадували до Німеччини зі США.

Дем'янюку на момент винесення вироку був 91 рік, він не потрапив до в'язниці і помер у будинку для людей похилого віку. А "бухгалтер Аушвіца" Оскар Гренінг через процедуру апеляції не вирушив за ґрати до смерті у 2018 році.

Фокус у лютому 2021 року писав, як прокурори звинуватили Шютца за вбивства в'язнів концтабору.

Нагадаємо, що 20 грудня суд засудив 97-річну колишню співробітницю концтабору Штуттгоф Ірмгард Фурхнер умовно до двох років позбавлення волі.