Майже 13 мільйонів переглядів: квартира з незвичайним плануванням підкорила TikTok (відео)

Агент з нерухомості пояснив, що кожен поверх будівлі складається з двох таких квартир, що тягнуться на всю його довжину. Вони дуже вузькі та мають дивні вирізи у стінах, що робить проживання в них не дуже практичним.

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У TikTok продовжує набирати популярності відео квартири з дивним плануванням, яка знаходиться в одному з районів Нью-Йорка (США). Ролик набрав майже 13 мільйонів переглядів. Про це розповідає Yahoo News.

У відео показано, як агент з нерухомості входить в приміщення з багатьма довгими тонкими коридорами та незручно розташованими кімнатами.

"Ця квартира така дивна, і в той самий час відкриває так багато можливостей", – каже чоловік, який зняв гучний відеоролик.

Агент пояснив, що кожен поверх будівлі складається з двох квартир, що тягнуться на всю його довжину. Вони досить просторі, але дуже вузькі та мають дивні вирізи у стінах, що робить проживання в них дещо складним. Чоловік зазначає, що здається неможливим пронести якісь меблі через вхідні двері, оскільки проходи дуже вузькі та тісні.

"Як сюди взагалі заносять меблі? Її підіймають та заносять через вікна?" — написав один із користувачів TikTok.

Деякі люди стверджували, що єдиним виходом із ситуації будуть розбірні меблі IKEA. Одна людина навіть пожартувала, що для квартири добре підійдуть надувні меблі.

"Будинки в Нью-Йорку будують як комусь заманеться", — додав інший користувач соцмережі.

Раніше Фокус писав, що чоловік став собакою за 15 тисяч доларів. Японець Токо повністю намагається відповідати стилю життя домашнього вихованця. Чоловік у костюмі собаки перевертається на спину, щоб йому почухали живіт, гуляє на повідку, імітуючи ходьбу коллі, а також їсть штучний корм.

Також повідомлялося, що в Індії папуга допомогла розкрити вбивство 9-річної давності. У 2014 році Віджай Шарма повернувся додому і виявив, що його дружину Нілам було вбито. Поліція не могла знайти жодних доказів, поки домашній папуга не почав вигукувати ім'я племінника Ашу.