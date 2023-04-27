Майже 13 мільйонів переглядів: квартира з незвичайним плануванням підкорила TikTok (відео)
Агент з нерухомості пояснив, що кожен поверх будівлі складається з двох таких квартир, що тягнуться на всю його довжину. Вони дуже вузькі та мають дивні вирізи у стінах, що робить проживання в них не дуже практичним.
У TikTok продовжує набирати популярності відео квартири з дивним плануванням, яка знаходиться в одному з районів Нью-Йорка (США). Ролик набрав майже 13 мільйонів переглядів. Про це розповідає Yahoo News.
У відео показано, як агент з нерухомості входить в приміщення з багатьма довгими тонкими коридорами та незручно розташованими кімнатами.
"Ця квартира така дивна, і в той самий час відкриває так багато можливостей", – каже чоловік, який зняв гучний відеоролик.
Агент пояснив, що кожен поверх будівлі складається з двох квартир, що тягнуться на всю його довжину. Вони досить просторі, але дуже вузькі та мають дивні вирізи у стінах, що робить проживання в них дещо складним. Чоловік зазначає, що здається неможливим пронести якісь меблі через вхідні двері, оскільки проходи дуже вузькі та тісні.
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"Як сюди взагалі заносять меблі? Її підіймають та заносять через вікна?" — написав один із користувачів TikTok.
Деякі люди стверджували, що єдиним виходом із ситуації будуть розбірні меблі IKEA. Одна людина навіть пожартувала, що для квартири добре підійдуть надувні меблі.
"Будинки в Нью-Йорку будують як комусь заманеться", — додав інший користувач соцмережі.
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