Почти 13 миллионов просмотров: квартира с необычной планировкой покорила TikTok (видео)

Агент по недвижимости объяснил, что каждый этаж здания состоит из двух таких квартир, простирающихся на всю его длину. Они очень узкие и имеют странные вырезы в стенах, что делает проживание в них не очень практичным.

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В TikTok продолжает набирать популярность видео квартиры со странной планировкой, которая находится в одном из районов Нью-Йорка (США). Ролик набрал почти 13 миллионов просмотров. Об этом рассказывает Yahoo News.

В видео показано, как агент по недвижимости входит в помещение с множеством длинных тонких коридоров и неловко расположенными комнатами.

"Эта квартира такая странная, и в то же время открывает так много возможностей", – говорит мужчина, снявший нашумевший видеоролик.

Агент объяснил, что каждый этаж здания состоит из двух квартир, простирающихся на всю его длину. Они достаточно просторные, но очень узкие и имеют странные вырезы в стенах, что делает проживание в них несколько сложным. Мужчина отмечает, что кажется невозможным пронести какую-либо мебель через входную дверь, так как проходы очень узкие и тесные.

"Как сюда вообще заносят мебель? Ее поднимают и заносят через окна?" — написал один из пользователей TikTok.

Некоторые люди утверждали, что единственным решением проблемы будет разборная мебель IKEA. Один человек даже пошутил, что для квартиры хорошо подойдет надувная мебель.

"Здания в Нью-Йорке строят как кому вздумается", – добавил другой пользователь соцсети.

Ранее Фокус писал, что мужчина "стал собакой" за 15 тысяч долларов. Японец Токо полностью пытается соответствовать стилю жизни домашнего питомца. Мужчина в костюме собаки переворачивается на спину, чтобы ему почесали живот, гуляет на поводке, имитируя ходьбу колли, а также ест искусственный корм.

Также сообщалось, что в Индии попугай помог раскрыть убийство 9-летней давности. В 2014 году Виджай Шарма вернулся домой и обнаружил, что его жена Нилам была убита. Полиция не могла найти никаких улик пока домашний попугай не начал выкрикивать имя племянника Ашу.