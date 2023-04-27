Вчасно схопив кермо: школяр врятував шкільний автобус, коли водій знепритомнів

Мама Діллона Рівза розповіла, що хлопчик не почувається героєм, для нього це був звичайний день. Поліційне управління Уоррена вручить школяреві нагороду за його рішучість та кмітливість.

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У місті Уоррен, штат Мічиган (США), учень середньої школи Діллон Рівз зміг зупинити шкільний автобус після того, як водій знепритомнів. Про це пише Kansas City Star.

У Warren Consolidated Schools сказали, що хлопчик є справжнім героєм. Учень швидко зрозумів, що відбувається і підбіг до передньої частини автобуса, схопив кермо та допоміг зупинити транспорт без пригод.

Співробітники поліції повідомили, що водію автобуса було надано першу медичну допомогу, а учнів було пересаджено в інший автобус, повідомили в окрузі. Ніхто не постраждав.

"Дії учня, який допоміг зупинити автобус, відіграли сьогодні вирішальну роль, і я не можу не пишатися його зусиллями", — сказав у своїй заяві інспектор Роберт Лівернуа.

Поліційне управління Уоррена нагородить хлопчика. Багато користувачів в Facebook назвали Діллона справжнім героєм.

"Моя дочка була в тому автобусі. Вона зателефонувала мені в паніці. Це було дуже страшно для дітей! Слава богу, що відважний учень зупинив автобус", — написала вдячна жінка.

Але для Діллона, за словами його матері, "це просто ще один день".

"Він навіть не уявляє, скільки людей пишаються ним сьогодні", — додала Ірета Рівз.

Раніше Фокус писав, що у США співробітник супермаркету встромляв у продукти швейні голки. Після розслідування співробітники поліції виявили 11 голок у різних товарах.

Також повідомлялося, що у США чоловіка довелося рятувати за допомогою троса та вертольота. Він був знайдений у темряві за кілька футів від свого велосипеда, що перекинувся. Американець намагався продовжити шлях без транспортного засобу, але застряг.