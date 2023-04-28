Вперше в історії: компанії дочок Путіна отримали рекордний прибуток за рік війни, — росЗМІ

Старша дочка Путіна Марія Воронцова, як пишуть журналісти, заробила 855 млн рублів. Молодша Катерина Тихонова показала скромніший прибуток — 290 млн рублів.

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Компанії, які, як стверджуються, належать дочкам президента РФ Володимира Путіна Катерині Тихоновій і Марії Воронцовій, за рік повномасштабної війни Росії проти України заробили понад 1,2 млрд рублів. Про це пише Telegram-канал "Можемо пояснити".

Повідомляється, що вперше в історії прибуток фірм перевищив 1 млрд рублів. Наприклад, "Нова медична компанія" ("Номеко"), що належить Воронцовій, у 2022 році змогла заробити 855 млн рублів. Фірма займається проєктами в галузі ядерної медицини, а також бере участь у створенні багатофункціонального медичного комплексу Ленінградської області Росії.

За словами журналістів, у 2019 році діяльність компанії була збитковою. У 2022 році "Номеко" викупила клініки "СОГАЗ Медицина", де лікують найманців ПВК "Вагнер". Дочірня компанія "Номеко управління" заробила ще 7 млн рублів.

У матеріалі також ідеться, що фонд "Національний інтелектуальний розвиток" (НІР), що належить Катерині Тихоновій, у 2022 році заробив 265 млн рублів. П'ять дочірніх компаній, якими володіє фонд, минулого року змогли заробити ще 26 млн рублів.

Повідомляється, що НДР займається дослідженнями у сфері нафтовидобутку, геології, біотехнологій і хімії. Тихонова там обіймає посаду гендиректорки.

Катерина Тихонова та Марія Воронцова Фото: Можем объяснить

Зазначимо, що ще 13 січня російські журналісти повідомили, що безпосередньо дочки Путіна заробили 10 млн рублів за 2022-й рік. Минулого року старша дочка президента РФ Володимира Путіна Марія Воронцова заробила 9,6 млн рублів, тоді як молодша Катерина Тихонова — 5,7 млн.