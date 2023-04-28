"Людський ланцюг": у Британії поліцейські оригінальним способом врятували жінку (фото)

Офіцери, які прибули на місце події, створили "людський ланцюг", щоб один із них зміг дістатися автомобіля, який занурювався під воду.

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Неподалік міста Вустер, Великобританія, співробітники поліції врятували жінку, діставши її через вікно автомобіля після того, як він почав повільно тонути. Про це пише Daily Mail.

Служби порятунку, які прибули на місце події, виявили, що машина жінки була вже більш ніж на 30 футів (трохи більше ніж 9 метрів) нижче за течією і продовжувала занурюватися під воду. Вони створили "людський ланцюг", щоб офіцер зміг дістатися автомобіля.

Об'єм води вивів із ладу електроніку в машині, тому співробітники поліції були змушені розбити вікно з боку водія, щоб дістатися до неї.

Офіцер встиг витягнути дівчину з її транспорту, перш ніж весь автомобіль занурився під воду Фото: SWNS

Чоловік встиг витягнути дівчину з її транспорту, перш ніж весь автомобіль поринув у воду.

"Офіцери з Вустера допомогли врятувати жінку із затопленого броду на початку цього тижня після того, як її машина застрягла у воді. Оскільки вона знаходилася в безпосередній небезпеці, поліцейські швидко вжили заходів щодо її порятунку. Один офіцер зайшов у воду, щоб заспокоїти жінку, той час як інші працювали над розбиттям вікна водія. Дівчина була врятована з автомобіля протягом 20 хвилин після звернення до поліції", — розповів представник поліції Західної Мерсії.

Видання зазначає, що жінка не постраждала.

Раніше Фокус писав, що у США мотоцикліст без номерного знака врізався у поліцейського. Метью Прайс намагався об'їхати патрульну машину, але врізався у помічника шерифа, який швидко зреагував та зсадив його з мотоцикла. Чоловік намагався втекти від поліції, щоб не платити за проїзд.

Також повідомлялося, що в США зникла жінка знайдена живою всередині затонулого джипа. Помічники шерифа не змогли встановити, як саме автомобіль опинився в озері та як довго він там знаходився.