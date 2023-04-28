"Человеческая цепь": в Британии полицейские оригинальным спобосом спасли женщину (фото)

Прибывшие на место происшествия офицеры создали "человеческую цепь", чтобы один из них смог добраться до автомобиля, который погружался под воду.

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Недалеко от города Вустер, Великобритания, сотрудники полиции спасли женщину, достав ее через окно автомобиля после того, как он начал медленно тонуть. Об этом пишет Daily Mail.

Прибывшие на место происшествия службы спасения обнаружили, что машина женщины была уже более чем на 30 футов (чуть более 9 метров) ниже по течению и продолжала погружаться под воду. Они создали "человеческую цепь", чтобы офицер смог добраться до автомобиля.

Объем воды вывел из строя электронику в машине, поэтому сотрудники полиции были вынуждены разбить окно со стороны водителя, чтобы добраться до нее.

Офицер успел вытащить девушку из ее транспорта, прежде чем весь автомобиль погрузился под воду Фото: SWNS

Мужчина успел вытащить девушку из ее транспорта, прежде чем весь автомобиль погрузился под воду.

"Офицеры из Вустера помогли спасти женщину из затопленного брода в начале этой недели после того, как ее машина застряла в воде. Поскольку она находилась в непосредственной опасности, полицейские быстро приняли меры по ее спасению. Один офицер зашел в воду, чтобы успокоить женщину, в то время как другие работали над разбитием водительского окна. Девушка была спасена из автомобиля в течение 20 минут после обращения в полицию", — рассказал представитель полиции Западной Мерсии.

Издание отмечает, что женщина не пострадала.

Ранее Фокус писал, что в США мотоциклист без номерного знака врезался в полицейского. Мэтью Прайс пытался объехать патрульную машину, но врезался в помощника шерифа, который быстро среагировал и ссадил его с мотоцикла. Мужчина пытался скрыться от полиции, чтобы не платить за проезд.

Также сообщалось, что в США пропавшая женщина найдена живой внутри затонувшего джипа. Помощники шерифа не смогли установить как именно автомобиль оказался в озере и как долго он там находился.