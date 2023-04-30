Виїзд росіян зі школи при посольстві РФ у Варшаві: забрали пральну машину та баян (відео)

Виселення росіян зі школи для дітей дипломатів РФ у столиці Польщі відбулося у найкращих російських традиціях.

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Вранці 29 квітня влада Варшави, як повідомляли раніше російські ЗМІ, у супроводі поліцейських нібито зламала хвіртку біля школи при посольстві РФ і вдерлася до приміщення. За словами представників російського посольства, почався опис майна школи, в якому навчалися діти російських дипломатів. Співробітники навчального закладу мали до сьомої години вечора покинути будинок.

Нагадуємо, що ще в березні Польща розпочала процес вилучення російської нерухомості у Варшаві. У межах цього процесу мало відбутися й вилучення будівлі школи при посольстві Росії в Польщі.

Як повідомив у своєму обліковому записі в Twitter мер Варшави Рафал Тшасковський, будівля школи при посольстві РФ у Варшаві стала власністю міста, і всі співробітники вже виселені.

У мережі набирає популярності відео, на якому видно, як росіяни, яких виселили зі школи для дітей дипломатів РФ, забрали із собою пральну машину та баян.

Як пише УНІАН із посиланням на росЗМІ, під час виїзду з будівлі школи росіяни також включили відому радянську музичну композицію "Прощання слов'янки", що викликало здивування в польських поліцейських, які спостерігали за процесом виселення.

Нагадуємо, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав у своєму англомовному акаунті у Twitter як реакцію на виселення росіян зі школи у Варшаві, що в дипломатичних відносинах РФ і Польщі немає сенсу, поки в цій країні при владі перебувають русофоби.