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Світ Російсько-українська війна

"На щастя, не він вирішує": глава МЗС Угорщини жорстко відреагував на заяву Зеленського

український президент, президент України, зеленський
Фото: Офіс президента | Представник Угорщини розкритикував Володимира Зеленського за слова, сказані на адресу офіційного Будапешта

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відреагував на словесну критику президента України, який нещодавно заявив про те, що поведінка Угорщини як держави-члена НАТО є недоречною.

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Президент України Володимир Зеленський не має права оцінювати політичну позицію Угорщини, яка й так "заплатила високу ціну" в російсько-українській війні. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, написавши відповідний допис на своїй сторінці у фейсбуці.

"За словами президента України Володимира Зеленського, поведінка Угорщини як держави-члена НАТО є недоречною. На щастя, це не він вирішує", — написав глава МЗС Угорщини.

За його словами, угорці вже заплатили дуже високу ціну за російсько-українську війну.

"На цій війні загинули кілька угорців — членів угорської громади в Закарпатській області", — сказав політик.

Нагадаємо, 27 квітня світові ЗМІ написали про те, що Угорщина заперечує транзит зброї в Україну через свою територію, хоч є докази. Журналісти оприлюднили фото французьких гелікоптерів біля угорського аеропорту, призначених для Сил оборони. У Міноборони все заперечують і зазначають, що позиція країни не змінилася, і постачання через її територію зброї є неприпустимим.

А 25 квітня в Офісі президента розповіли про те, коли Угорщина відвернеться від РФ. Глава відомства Михайло Подоляк вважає, що Угорщина зараз може робити будь-які заяви. А Україна після того, як програє основний спонсор таких заяв під назвою Російська Федерація, отримає абсолютну лояльність насамперед таких країн як Угорщина.