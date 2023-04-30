"На щастя, не він вирішує": глава МЗС Угорщини жорстко відреагував на заяву Зеленського

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відреагував на словесну критику президента України, який нещодавно заявив про те, що поведінка Угорщини як держави-члена НАТО є недоречною.

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Президент України Володимир Зеленський не має права оцінювати політичну позицію Угорщини, яка й так "заплатила високу ціну" в російсько-українській війні. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, написавши відповідний допис на своїй сторінці у фейсбуці.

"За словами президента України Володимира Зеленського, поведінка Угорщини як держави-члена НАТО є недоречною. На щастя, це не він вирішує", — написав глава МЗС Угорщини.

За його словами, угорці вже заплатили дуже високу ціну за російсько-українську війну.

"На цій війні загинули кілька угорців — членів угорської громади в Закарпатській області", — сказав політик.

Нагадаємо, 27 квітня світові ЗМІ написали про те, що Угорщина заперечує транзит зброї в Україну через свою територію, хоч є докази. Журналісти оприлюднили фото французьких гелікоптерів біля угорського аеропорту, призначених для Сил оборони. У Міноборони все заперечують і зазначають, що позиція країни не змінилася, і постачання через її територію зброї є неприпустимим.

А 25 квітня в Офісі президента розповіли про те, коли Угорщина відвернеться від РФ. Глава відомства Михайло Подоляк вважає, що Угорщина зараз може робити будь-які заяви. А Україна після того, як програє основний спонсор таких заяв під назвою Російська Федерація, отримає абсолютну лояльність насамперед таких країн як Угорщина.