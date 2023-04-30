"К счастью, не он решает": глава МИД Венгрии жестко отреагировал на заявление Зеленского

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на словесную критику президента Украины, который недавно заявил о том, что поведение Венгрии как государства-члена НАТО неуместно.

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Президент Украины Владимир Зеленский не имеет права оценивать политическую позицию Венгрии, которая и так "заплатила высокую цену" в российско-украинской войне. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, написал соответствующий пост на своей странице в Фейсбуке.

"По словам президента Украины Владимира Зеленского, поведение Венгрии как государства-члена НАТО неуместно. К счастью, это не он решает", — написал глава МИД Венгрии.

По его словам, венгры уже заплатили очень высокую цену за российско-украинскую войну.

"На этой войне погибли несколько венгров — членов венгерской общины в Закарпатской области", — сказал политик.

Напомним, 27 апреля мировые СМИ написали о том, что Венгрия отрицает транзит оружия в Украину через свою территорию, хотя есть доказательства. Журналисты обнародовали фото французских вертолетов из венгерского аэропорта, предназначенных для Сил обороны. В Минобороны все отрицают и отмечают, что позиция страны не изменилась и поставки через ее территорию оружия недопустимы.

А 25 апреля в Офис президента рассказали о том, когда Венгрия отвернется от РФ. Глава ведомства Михаил Подоляк считает, что Венгрия сейчас может делать любые заявления. А Украина после того, как проигрывает основной спонсор таких заявлений под названием Российская Федерация, получим абсолютную лояльность прежде всего=т таких стран как Венгрия