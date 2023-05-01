Папа Римський оголосив про "миротворчу місію" по Україні: у Зеленського відреагували

За словами Франциска, він уже обговорив ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і митрополитом РПЦ Іларіоном у межах свого нещодавнього візиту в Будапешт.

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Глава римсько-католицької церкви Папа Римський Франциск заявив, що має стосунок до "секретної миротворчої місії", спрямованої на закінчення війни між Російською Федерацією та Україною. Про це пише видання Reuters 1 травня.

"Зараз іде місія, але вона ще не оприлюднена. Коли її оприлюднять, я розкрию її", — сказав Франциск.

Папа Римський також заявив, що, на його думку, мир завжди досягається "відкриттям каналів", і додав, що вже обговорив ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і митрополитом РПЦ Іларіоном у межах своєї нещодавньої поїздки в Будапешт.

Автори публікації зазначили, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну Франциск регулярно закликав до миру та говорив про своє можливе посередництво між Києвом і Москвою, проте поки що це не призвело до суттєвого результату.

"Миротворча місія" за участю Ватикану: що говорять в Україні

За даними видання CNN, у Києві нічого не знають про "миротворчу місію", яку згадує Папа Римський.

"Президент Зеленський не давав згоди на жодні подібні обговорення від імені України. Якщо переговори й ведуться, то без нашого відома та нашого благословення", — сказав журналістам український чиновник, наближений до Офісу президента.

Нагадаємо, що 30 квітня Папа Римський Франциск зголосився провести зустріч із патріархом Російської православної церкви Кирилом. За словами понтифіка, після початку вторгнення РФ він лише один раз спілкувався з головою РПЦ за допомогою відеозв'язку.

Раніше, 12 квітня, Франциск закликав світових лідерів вирішувати політичні конфлікти за допомогою розуму, а не смертоносної зброї. У своїй промові Папа послав листа енцикліки Папи Івана XXIII, який був написаний під час холодної війни.

Ще ми писали про те, що український і російський підлітки знову пройшли поряд під час Хресної ходи напередодні Великодня, попри те, що подібну ініціативу торік розкритикували.