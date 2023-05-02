Вогняна стіна: в Росії масштабна пожежа знищила 10 будинків (відео)

Як повідомили у МНС Росії, гасіння пожежі у Забайкаллі ускладнюється сильним вітром. До ліквідації загоряння залучили 100 рятувальників, майже два десятки пожежних машин та пожежний потяг.

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У місті Борзя Забайкальського краю Росії рятувальники намагаються загасити масштабну пожежу, яка вже знищила 10 приватних будинків. Про це у понеділок, 1 травня, повідомили у пресслужбі МНС із Забайкальського краю.

Згідно з повідомленням російських рятувальників, людей евакуювали до безпечних районів. Вогонь знищив 10 будинків ще кілька будівель, також був ризик переходу полум'я на будівлі у селищі Мирне. Гасіння вогню ускладнювалося сильним вітром.

Пізніше в МНС повідомили про локалізацію пожежі та те, що ризику переходу полум'я більше немає. Загалом у ліквідації брали участь 100 пожежників та 19 одиниць спецтехніки, зокрема пожежний поїзд.

"Обстановка ускладнюється сильним вітром, пориви якого досягають 23 м/с. Для гасіння залучено близько 60 осіб і 9 одиниць техніки. У дорозі ще 10 одиниць техніки та 40 осіб особового складу. Постраждалих немає. Нині пожежа локалізована, ведуться роботи з повної ліквідації спалаху. Площа пожежі уточнюється", — сказано в повідомленні МНС.

Варто зазначити, що про пожежу в Забайкаллі повідомлялося з 25 квітня. Пожежа почалася на меблевому цеху, торкнулася житлових будинків, поширилася на ліс. На території Забайкалля діє 21 велика пожежа, 16 із них діють близько до населених пунктів.

Нагадаємо, 26 квітня стало відомо, що в селищі Сосьва (Свердловська область РФ) розгорілася масштабна пожежа, яка охопила територію 2 тисячі квадратних метрів. Вогонь знищив 21 будинок.

Також нагадаємо, 22 квітня у Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа в цеху з утилізації відходів. Зайнялося підприємство, де росіяни переробляли пластик і гуму, зокрема автомобільні покришки. Площа загоряння становила 1500 квадратних метрів.