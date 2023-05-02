Огненная стена: в России масштабный пожар уничтожил 10 домов (видео)

Как сообщили в МЧС России, тушение пожара в Забайкалье осложняется сильным ветром. К ликвидации возгорания привлекли 100 спасателей, почти два десятка пожарных машин и пожарный поезд.

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В городе Борзя Забайкальского края России спасатели пытаются потушить масштабный пожар, который уже уничтожил 10 частных домов. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-службе МЧС по Забайкальскому краю.

Согласно сообщению российских спасателей, людей эвакуируют в безопасные районы. Огонь уничтожил 10 домов еще несколько построек, также был риск перехода пламени на строения в поселке Мирный. Тушение огня осложнялось сильным ветром.

Позже в МЧС сообщили о локализации пожара и том, что риска перехода пламени больше нет. В общей сложности в ликвидации принимали участие 100 пожарных и 19 единиц спецтехники, в том числе пожарный поезд.

"Обстановка осложняется сильным ветром, порывы которого достигают 23 м/с. Для тушения привлечены порядка 60 человек и 9 единиц техники. В пути следования еще 10 единиц техники и 40 человек личного состава. Пострадавших нет. В настоящее время пожар локализован, ведутся работы по полной ликвидации возгорания. Площадь пожара уточняется", — сказано в сообщении МЧС.

Стоит отметить, что о пожаре в Забайкалье сообщалось с 25 апреля. Пожар начался на мебельном цеху, затронул жилые дома, распространился на лес. На территории Забайкалья действует 21 крупный пожар, 16 из них действуют близко к населенным пунктам.

Напомним, 26 апреля стало известно, что в поселке Сосьва (Свердловское область РФ) разгорелся масштабный пожар, который охватил территорию в 2 тысячи квадратных метров. Огонь уничтожил 21 дом.

Также напомним, 22 апреля в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар в цеху по утилизации отходов. Загорелось предприятие, где россияне перерабатывали пластик и резину, в частности автомобильные покрышки. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров