У Берліні заборонили українські та російські прапори на 8 та 9 травня, – ЗМІ

Біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде у ці дні поліція заборонятиме появу людей також з так званими "георгіївськими стрічками".

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У Берліні на 8 та 9 травня не дозволятимуть використання прапорів України та РФ. Про це 5 травня повідомило видання Berliner Morgenpost.

Біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде у ці дні поліція заборонятиме появу людей з такими національними стягами. За певних умов вшанування звершення Другої світової війни відбудеться. Поліція Берліна заборонила російські та українські прапори в кількох локаціях міста.

Не дозволяється також виконання воєнних пісень та маршів. Дотримання цих норм оголошено з метою забезпечення "гідного вшанування пам’яті загиблих воїнів тодішньої радянської армії". У повідомленні йдеться про те, що вигукування гасел також заборонено у зв'язку "з ситуацією, що склалася, оскільки вони можуть бути сприйняті за схвалення, прославлення або героїзацію війни в Україні".

Демонструвати так звані георгіївські стрічки, а також "уніформу або частини уніформи" також у змінених формах влада Берліна заборонила. Цю символіку не можна одягати на території та в безпосередній близькості від них поряд з відповідними прапорами двох держав. Заборона має дати можливість гідно вшанувати пам’ять загиблих воїнів.

Водночас заборони не поширюються на певних осіб. Це стосується дипломатів та ветеранів Другої світової війни.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму заявили, що цього року обійдуться без акцій "безсмертного полку". У Севастополі вирішили відмовитися до гучних святкувань із нагоди 1 травня та від військового параду 9 травня. Представники окупаційної адміністрації назвали це вимушеними заходами, які стосуються безпеки, але подробиці не повідомили.

Також 10 квітня у Курську слідом за Бєлгородом вирішили не проводити парад на 9 травня. За словами керівника регіону Романа Старовойта, подібне рішення було ухвалено, щоб врахувати безпекову ситуацію у регіоні. Раніше парад на 9 травня вирішили скасувати й представники влади сусідньої Бєлгородської області.