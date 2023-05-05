Нова ера: президент Чехії назвав Росію та Китай стратегічними суперниками Заходу

Демократичним країнам, як сказав президент Петр Павел, треба об'єднатися, щоб протистояти авторитарним державам, які намагаються розширювати свій вплив у світі.

Related video

Захід вступає в епоху стратегічного протистояння між демократіями та авторитарними режимами, які представляють Росія та Китай. Про це заявив президент Чехії Петр Павел під час візиту до Королівського коледжу оборонних досліджень у Лондоні, пише České новини.

За його словами, демократичним країнам необхідно співпрацювати, аби успішно протистояти автократіям. Політик зазначив, що навчався у цьому коледжі у 2005 році. Він говорив зі студентами та викладачами про міжнародний тероризм, однак вони не могли й подумати про те, що незабаром розпочнеться нове протистояння країн з ядерною зброєю.

"У той час ми не уявляли, що зіткнемося з черговим суперництвом, конфронтацією на рівні великих держав, особливо держав, які мають ядерну зброю", — додав він.

"Ті, хто хоче змінити існуючий світопорядок, переписуватимуть норми міжнародного права, правила міжнародної торгівлі, а також хотіли б отримати більше впливу та влади над низкою країн", — зазначив Павел.

Він зазначив, що Російська Федерація зацікавлена у відновленні СРСР, а не лише у завоюванні України. Крім того, Москва також збільшує свій вплив в Африці за допомогою ПВК "Вагнер".

Щодо Китаю, то, як зазначив президент Чехії, Москви Китай використовує не силові, а економічні інструменти. Наприклад, Пекін частково або повністю володіє рядом об'єктів критичної інфраструктури в Європі, серед яких порти.

"Якщо ми хочемо зберегти нинішній світопорядок із міжнародно-правовими нормами, правами людини, методами та процедурами нашої співпраці, нам доведеться об'єднатися та створити достатню противагу Китаю, Росії чи іншим країнам, які утворюють блок проти того, що можна назвати політичним Заходом", — сказав Павел.

Нагадаємо, що Петр Павел сказав, що наполягатиме на тому, щоб переговори про вступ України до ЄС почалися до кінця року. Україна заслуговує на повноправний член сім'ї демократичних країн, тому Прага, як запевняє Петр Павел, "голосом" нагадуватиме союзникам про необхідність розширення за рахунок Києва.

Ще повідомлялося, що ЗМІ писали, що тривога у Києві зірвала програму візиту глави Чехії. За словами журналістів, під час повітряної тривоги в українській столиці президент Чехії Петр Павел провів імпровізовану робочу зустріч із представниками кримських татар у підземному приміщенні готелю.