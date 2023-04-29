Перечекали у гаражі: тривога у Києві зірвала програму візиту глави Чехії, – ЗМІ (фото)

За словами журналістів, під час повітряної тривоги в українській столиці президент Чехії Петр Павел провів імпровізовану робочу зустріч із представниками кримських татар у підземному приміщенні готелю.

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У п'ятницю, 28 квітня, президенти Чехії та Словенії Петр Павел та Зузана Чапутова прибули з офіційним візитом до Києва. Зважаючи на повітряну тривогу у столиці України, чеському лідерові довелося скоригувати свою програму поїздки, пише видання Český Noviny.

"У другій половині дня на більшій частині території України знову зазвучали сирени, тому президенти Чехії та Словаччини сховалися у готельному укритті у підземному гаражі готелю. Це зірвало денну програму глави Чеської держави", — зазначили журналісти.

Петро Павло та Зузана Чапутова в укритті

У зв'язку з загрозою російської атаки, команда чеського президента організувала імпровізовану робочу зустріч із представниками кримських татар у підземному сховищі.

"Хоч в укритті, але переговори продовжуються", — написав лідер Чехії у Twitter, опублікувавши відповідний знімок.

Петр Павел провів зустріч із представниками кримських татар у Києві

У джерелі також йдеться, що для Павла це перший візит до Києва як президент Чехії.

Нагадаємо, що 28 квітня до Києва прибули президент Чехії Петр Павел та президент Словаччини Зузана Чапутова. Політики відвідали деякі зруйновані війною райони столиці України та зустрілися з Володимиром Зеленським.

У рамках зустрічі з українським лідером Петр Павел заявив, що наполягатиме на тому, щоб переговори щодо вступу України до ЄС пройшли вже цього року. За його словами, наша країна заслуговує на повноправний член сім'ї демократичних держав.

Ми також писали про те, що 28 квітня ЗС РФ завдали ракетного удару по Україні літаками стратегічної авіації Ту-95, піднявшись у районі Каспійського моря. Підрозділи зенітних ракетних військ разом із силами ППО знищили 21 із 23 випущених крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два оперативно-тактичні БПЛА.