Переждали в гараже: тревога в Киеве сорвала программу визита главы Чехии, – СМИ (фото)

По словам журналистов, во время воздушной тревоги в украинской столице президент Чехии Петр Павел провел импровизированную рабочую встречу с представителями крымских татар прямо в подземном помещении гостиницы.

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В пятницу, 28 апреля, президенты Чехии и Словении Петр Павел и Зузана Чапутова прибыли с официальным визитом в Киев. Взирая на воздушную тревогу в столице Украины, чешскому лидеру пришлось скорректировать свою программу поездки, пишет издание Český Noviny.

"Во второй половине дня на большей части территории Украины снова зазвучали сирены, поэтому президенты Чехии и Словакии укрылись в гостиничном убежище в подземном гараже отеля. Это сорвало дневную программу главы Чешского государства", — отметили журналисты.

Петр Павел и Зузана Чапутова в убежище

В связи с угрозой российской атаки, команда чешского президента организовала импровизированную рабочую встречу с представителями крымских татар прямо в подземном убежище.

"Хоть в укрытии, но переговоры продолжаются", — написал лидер Чехии в Twitter, опубликовав соответствующий снимок.

Петр Павел провел встречу с представителями крымских татар в Киеве

В источнике также говорится, что для Павла это первый визит в Киев в качестве президента Чехии.

Напомним, что 28 апреля в Киев прибыли президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова. Политики посетили некоторые разрушенные войной районы столицы Украины и встретились с Владимиром Зеленским.

В рамках встречи с украинским лидером Петр Павел заявил, что будет настаивать на том, чтобы переговоры о вступлении Украины в ЕС прошли уже в этом году. По его словам, наша страна заслуживает быть полноправным членом семьи демократических государств.

Мы также писали о том, что 28 апреля ВС РФ нанесли ракетный удар по Украине самолетами стратегической авиации Ту-95, поднявшись в районе Каспийского моря. Подразделения зенитных ракетных войск вместе с силами ПВО уничтожили 21 из 23 выпущенных крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два оперативно-тактических БПЛА.