Новая эра: президент Чехии назвал Россию и Китай стратегическими соперниками Запада

Демократическим странам, как сказал президент Петр Павел, нужно объединиться, чтобы противостоять авторитарным государствам, которые пытаются расширять свое влияние в мире.

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Запад вступает в эру стратегического противостояния между демократиями и авторитарными режимами, которые представляют Россия и Китай. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время визита в Королевский колледж оборонных исследований в Лондоне, пишет České noviny.

По его словам, демократическим странам необходимо сотрудничать, чтобы успешно противостоять автократиям. Политик отметил, что учился в этом колледже в 2005 году. Он говорил со студентами и преподавателями о международном терроризме, однако они не могли и подумать о том, что в скором времени начнется новое противостояние стран с ядерным оружием.

"В то время мы не представляли, что столкнемся с очередным соперничеством, конфронтацией на уровне великих держав, особенно держав, обладающих ядерным оружием", — добавил он.

"Те, кто хочет изменить существующий миропорядок, будут переписывать нормы международного права, правила международной торговли, а также хотели бы получить больше влияния и власти над рядом стран", — отметил Павел.

Он отметил, что Российская Федерация заинтересована в восстановлении СССР, а не только в завоевании Украины. Кроме того, Москва также наращивает свое влияние в Африке при помощи ЧВК "Вагнер".

Что касается Китая, то, как отметил президент Чехии, Москвы Китай использует не силовые, а экономические инструменты. К примеру, Пекин частично или полностью владеет рядом объектов критической инфраструктуры в Европе, среди котрых порты.

"Если мы хотим сохранить нынешний миропорядок с международно-правовыми нормами, правами человека, методами и процедурами нашего сотрудничества, нам придется объединиться и создать достаточный противовес Китаю, России или другим странам, которые образуют блок против того, что можно назвать политическим Западом", — сказал Павел.

Напомним, что Петр Павел сказал, что будет настаивать, чтобы переговоры о вступлении Украины в ЕС начались до конца года. Украина заслуживает быть полноправным членом семьи демократических стран, поэтому Прага, как уверяет Петр Павел, будет "голосом" напоминать союзникам о необходимости расширения за счет Киева.

Еще сообщалось, что СМИ писали, что тревога в Киеве сорвала программу визита главы Чехии. По словам журналистов, во время воздушной тревоги в украинской столице президент Чехии Петр Павел провел импровизированную рабочую встречу с представителями крымских татар прямо в подземном помещении гостиницы.