Прапор РФ під забороною: суд у Берліні дозволив демонстрацію прапорів України на 8 та 9 травня

Адвокат Патрік Хайнеманн заявив, що будь-хто вирішив скористатися фундаментальним правом публічно заявити про себе як про українця не може бути загрозою громадській безпеці.

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Адміністративний суд Берліна скасував заборону на демонстрацію прапора України на радянських меморіалах 8 та 9 травня, проте прапор Російської Федерації залишився під забороною. Про це повідомляє громадське Радіо Берліна та Бранденбурга (rbb).

Повідомляється, що нещодавно місцеві правоохоронці заборонили прапори РФ та України навколо меморіалів СРСР у Трептів-парку, Тіргартені та парку Шенхольцер-Хайді. Після цього українська асоціація "Віче" подала скаргу до суду. Після засідання ввечері 5 травня вона змогла домогтися скасування такого рішення.

Адвокат Патрік Хайнеманн, який представляв "Віче" в суді, заявив, що будь-хто вирішив скористатися фундаментальним правом публічно заявити про себе як про українця і згадати про історичні жертви у перемозі над націонал-соціалізмом, не може бути загрозою громадській безпеці. Це саме визнав і суд.

Проте, як повідомляється, російські прапори досі забороняється демонструвати. Крім того, не можна скандувати гасла, які прославляють чи схвалюють вторгнення РФ до України.

У матеріалі йдеться, що поліція Берліна ще має можливість оскаржити рішення суду у Вищому адміністративному суді Берліна-Бранденбурга.

Нагадаємо, що рішення про заборону показу українського прапора було правоохоронцями Берліна ухвалено ще у 2022 році. Як сказав тодішній посол України у Німеччині Андрій Мельник, МВС Німеччини ухвалило неправильне рішення, яке змушує засумніватися у підтримці України з боку німців.

Також повідомлялося, що у березні 2023 року в Німеччині оштрафували росіянина за футболку з літерою "Z". За словами журналістів, чоловік отримав футболку у подарунок від друга. Він носив її на роботі, де начальство поставило прапор України після початку повномасштабного вторгнення РФ.