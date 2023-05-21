Зробила тест ДНК заради "розваги": жінка 12 років виховувала "чужу" дитину (фото)

Жінка після того, як отримала результати експертизи, була змушена розповісти рідним правду про походження дитини. Згодом хлопчик в інтернеті зумів знайти свого біологічного батька.

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47-річна Донна Джонсон із Солт-Лейк-Сіті, США, та її родина зробили тест ДНК заради "розваги". Жінка й уявити не могла, як сильно зміняться їхні життя після цього випадку. Про це пише The Sun.

Американка розповіла, як вона повідомила новину своєму 12-річному синові та розшукала його біологічного батька.

"Читаючи результати тесту ДНК в інтернеті, я зрозуміла, що сталася помилка. У них говорилося, що мій чоловік Ваннер, якому зараз 47 років, був батьком нашого старшого сина, але батько нашого молодшого був невідомий. Я відчайдушно намагалася розібратися в ситуації. Потім У момент болісної ясності я зрозуміла, що, мабуть, у клініці, де ми робили ЕКЗ, сталася плутанина», — каже Донна.

Пара одружилася 2003 року, і у них народився син, Ваннер-молодший, якому зараз 18 років.

"Ми не могли дочекатися народження ще однієї дитини, але у чоловіка виникли проблеми з грижею, а операція призвела до пошкоджень, через які ми не могли зачати дитину природним шляхом. У березні 2007 року ми провели перший раунд ЕКО, використовуючи мої яйцеклітини та його сперму. Він виявився невдалим, але влітку ми повторили спробу, і все вийшло", — згадує американка.

У серпні 2008 року у пари народився другий син Тім Фото: The Sun

У серпні 2008 року у пари народився другий син Тім. Як і багато братів і сестер, хлопчики були різними. Ваннер-молодший успадковував батька блакитні очі та світле волосся, в той час, як у Тіма було темне волосся матері, і він виглядав більш спортивно. Після досягнення дорослого віку сім'я вирішила пройти ДНК-тест, який розкрив величезну сімейну таємницю: виявилося, що Тім насправді не був сином Ваннера.

"Ми зв'язалися з адвокатом, який запевнив нас, що ми залишимося законними батьками Тіма, що стало величезним полегшенням. Але мені було важко спостерігати, як Ваннер упокорюється з тим фактом, що Тім не належить йому біологічно", – поділилася Донна.

Сім'я Донни, так і сім'я Девіна, змогли прийняти цю новину Фото: The Sun

Згодом їхній другий син висловив бажання знайти свого біологічного батька. Після проведення пошуків в інтернеті він виявив Девіна, 47-річного чоловіка, який спочатку ставився до ідеї хлопчика скептично, але зрештою погодився зробити тест ДНК. Результати підтвердили, що чоловік є батьком Тіма.

Видання зазначає, що на щастя як сім'я Донни, так і сім'я Девіна змогли прийняти цю новину. Вони кілька разів зустрічалися разом і приємно проводили час, попри деяку початкову незграбність.

Раніше Фокус писав, що жінка перервала вагітність, дізнавшись, що у дитини захворювання мозку. Після того, як акушерці Стеф Уайлд повідомили, що її майбутня дитина, можливо, ніколи не зможе говорити, ходити чи їсти, вона зважилася на відчайдушний крок. Тепер вона допомагає іншим батькам, які потрапили до схожої ситуації.

Також повідомлялося, що жінка народила дитину поки що була в комі. Лікарі підозрюють, що Емма Тейлор жила з пухлиною з раннього віку. Вона луснула після того, як гормони вагітності прискорили її зростання. Щоб дитина змогла народитися лікарям довелося ввести жінку в медикаментозну кому.