Антиросійський інкубатор: у МЗС РФ поскаржилися на "деградацію" G7

Росія звинуватила "Велику сімку" в санкційному тиску та розхитуванні глобальної стабільності. Країну-агресора вигнали з клубу через анексію Криму у 2014 році.

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У Росії вважають саміт "Великої сімки" в японській Хіросімі "політизованим". Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ РФ від 21 травня.

Головний підсумок заходу, за словами дипломатів, це набір заяв із "одіозними пасажами антиросійського та антикитайського характеру". Усі прийняті рішення спрямовані на проведення розділових ліній у міжнародних відносинах, впевнені в МЗС.

"Велика сімка" деградувала і перетворилася на інкубатор із деструктивними ініціативами, які розхитують глобальну стабільність, додало відомство.

"Потім ініціативи нав'язуються проамериканській масовці в країнах НАТО, ЄС та інших сателітів Вашингтона", — сказано в тексті заяви.

Учасники групи бояться багатополярності світу та руйнування "американоцентричної гегемонії". Це змушує членів об'єднання "звернути всі сили на роздмухування русофобської та синофобської істерії", стверджує російське міністерство.

Також Росія звинуватила країни G7 у колективному санкційному тиску, через що у світі сталася продовольча та енергетична криза.

"Правила, за які бореться "сімка", це їхня власна ідеологія та система цінностей. Вони служать приватним, а не спільним інтересам міжнародної спільноти", — вважають російські представники.

Росію вигнали з клубу промислово розвинених країн G8 за анексію Криму у 2014 році. З того часу збори називають G7.

Нагадаємо, що на саміті "Великої сімки" у Японії виступав президент України Володимир Зеленський. Окрему увагу він присвятив опису переваг систем ППО "Patriot", "IRIS-T", "NASAMS" та інших.

Володимир Зеленський вперше з початку великої війни зустрівся в кулуарах саміту G7 з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.