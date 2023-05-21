Антироссийский инкубатор: в МИД РФ пожаловались на "деградацию" G7

Россия обвинила "Большую семерку" в санкционном давлении и расшатывании глобальной стабильности. Страну-агрессора выгнали из клуба за аннексию Крыма в 2014 году.

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В России считают саммит "Большой семерки" в японской Хиросиме "политизированным". Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел РФ от 21 мая.

Главный итог мероприятия, по словам дипломатов, это набор заявлений с "одиозными пассажами антироссийского и антикитайского характера". Все принятые решения направленные на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях, уверены в МИД.

"Большая семерка" деградировала и превратилась в инкубатор с деструктивными инициативы, которые расшатывают глобальную стабильность, добавило ведомство.

"Затем инициативы навязываются проамериканской массовке из числа стран НАТО, ЕС и других сателлитов Вашингтона", – сказано в тексте заявления.

Участники группы боятся многополярности мира и разрушения "американоцентричной гегемонии". Это заставляет членов объединения "обратить все силы на раздувание русофобской и синофобской истерии", утверждает российское министерство.

Также Россия обвинила cтраны G7 в коллективном санкционном давлении, из-за чего в мире произошел продовольственный и энергетический кризис.

"Правила, за которые ратует "семерка", это их собственная идеология и система ценностей. Они служат частным, а не общим интересам международного сообщества", — считают российские представители.

Россию выгнали из клуба промышленно развитых стран G8 за аннексию Крыма в 2014 году. С тех пор собрание называется G7.

Напомним, что на саммите "Большой семерки" в Японии выступал президент Украины Владимир Зеленский. Отдельное внимание он посвятил описанию преимуществ систем ПВО "Patriot", "IRIS-T", "NASAMS" и прочих.

Владимир Зеленский первый раз с начала большой войны встретился в кулуарах саммита G7 с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.