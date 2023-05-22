"Були частиною історії про розп'яття": люди помітили НЛО на 1000-річній картині Ісуса (фото)

На давній картині зображено Сина Божого прибитого цвяхами до хреста, але на задньому плані, схоже, намальовано НЛО. Походження та початковий художник 1000-річного зображення невідомі.

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У Грузії на стінах однієї з церков висить незвичайна картина, де намальовано розп'яття Ісуса Христа. Люди, які змогли подивитися на неї, тепер переконані, що інопланетяни існують після того, як НЛО був помічений на стародавньому малюнку. Про це пише Daily Star.

На давній картині зображено Сина Божого прибитого цвяхами до хреста, але на задньому плані, схоже, намальовано НЛО. Об'єкт, схожий на гігантську кнопку з ніжками, домінує на зображенні та, схоже, був намальований навмисно, а не випадково.

Один із чоловіків на картині навіть, здається, вказує вгору на тарілку, що літає.

Походження та художники стародавнього малюнка невідомі, хоча вважається, що його зобразили приблизно 1000 років тому.

Церква, де знаходиться картина, насправді датується п'ятим століттям Фото: Daily Star

Мистецтвознавці кажуть, що НЛО на малюнку 11 століття, мабуть, були ангелами-охоронцями. Однак це викликало суперечки у світі мистецтва, оскільки експерти заявили, що таке пояснення суперечить тому, як тоді, малювали ангелів. На той час їх зображували з крилами.

"Невідомий художник, схоже, каже нам, що ці літаючі тарілки були присутні під час смерті Ісуса. Особи, ймовірно, означають, що цими літальними апаратами керували люди або істоти, які, схоже, відіграють центральну роль у цій події. Вони, мабуть, були частиною історії про розп'яття, принаймні у тому вигляді, в якому її підносить грузинська православна церква", — написали на сайті про теорії змови Ancient Aliens.

Церква, де знаходиться картина, насправді датується п'ятим століттям, хоча нинішня будівля з'явилася в якийсь момент між 1010 і 1029 роками.

Раніше Фокус писав, що у США вивчають понад 500 випадків виявлення НЛО. Повідомляється, що близько 200 невідомих літаючих об'єктів, виявлених американцями, не мають надприродного чи незвичайного походження.

Також повідомлялося, що американці масово повідомляють про "промені викрадення НЛО". Жителі одразу кількох штатів стали свідками рідкісного погодного явища, званого "стовпами світла", які деякі порівнюють із променями від інопланетних космічних кораблів.