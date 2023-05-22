"Были частью истории о распятии": люди заметили НЛО на 1000-летней картине Иисуса (фото)

На древней картине изображен Сын Божий прибитый гвоздями к кресту, но на заднем плане, похоже, нарисовано НЛО. Происхождение и первоначальный художник 1000-летнего изображения неизвестны.

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В Грузии на стенах одной из церквей висит необычная картина, на которой нарисовано распятие Иисуса Христа. Люди, которые смогли посмотреть на нее теперь убеждены, что инопланетяне существуют после того, как НЛО был замечен на древнем рисунке. Об этом пишет Daily Star.

На древней картине изображен Сын Божий прибитый гвоздями к кресту, но на заднем плане, похоже, нарисовано НЛО. Объект, похожий на гигантскую кнопку с ножками, доминирует на изображении и, похоже, был нарисован намеренно, а не случайно.

Один из мужчин на картине даже, кажется, указывает вверх на летающую тарелку.

Происхождение и художники древнего рисунка неизвестны, хотя считается, что его изобразили примерно 1 000 лет назад.

Церковь, в которой находится картина, на самом деле датируется пятым веком Фото: Daily Star

Искусствоведы говорят, что НЛО на рисунке 11 века, вероятно, представлял собой ангелов-хранителей. Однако это вызвало споры в мире искусства, поскольку эксперты заявили, что такое объяснение противоречит тому, как обычно, рисовали ангелов в то время — с крыльями.

"Неизвестный художник, похоже, говорит нам, что эти летающие тарелки присутствовали во время смерти Иисуса. Лица, вероятно, означают, что этими летательными аппаратами управляли люди или существа, которые, похоже, играют центральную роль в этом событии. Они, должно быть, были частью истории о распятии, по крайней мере, в том виде, в котором ее преподносит грузинская православная церковь", — написали на сайте о теориях заговора Ancient Aliens.

Церковь, в которой находится картина, на самом деле датируется пятым веком, хотя нынешнее здание появилось в какой-то момент между 1010 и 1029 годами.

Ранее Фокус писал, что в США изучают более 500 случаев обнаружения НЛО. Сообщается, что около 200 неопознанных летающих объектов, выявленных американцами, не имеют сверхъестественного или необычного происхождения.

Также сообщалось, что американцы массово сообщают о "лучах похищения НЛО". Жители сразу нескольких штатов стали свидетелями редкого погодного явления, называемого "столбами света", которые некоторые сравнивают с лучами от инопланетных космических кораблей.