РФ видворить сотні німецьких дипломатів та вчителів: Німеччина готує зустрічні заходи

У МЗС Німеччини розкритикували таке рішення, назвавши майбутні висилки "односторонніми, необґрунтованими та незрозумілими".

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Росія планує з червня розпочати висилку німецьких дипломатів, вчителів та інших співробітників культурних установ. Зважаючи на все, такий крок викличе додаткову напруженість у двосторонніх відносинах Москви та Берліна. Про це повідомляє Sky News.

У МЗС Німеччини розкритикували таке рішення, назвавши майбутні висилки "односторонніми, необґрунтованими та незрозумілими".

За повідомленнями німецької преси, кілька сотень німецьких державних службовців, у тому числі викладачі та співробітники Goethe-Institut, який займається популяризацією німецької культури та мови за кордоном, можуть бути вислані за межі Росії.

Такий крок став відповіддю на спроби обмежити діяльність російських спецслужб у Німеччині на початку поточного року.

"У квітні російське МЗС оголосило про введення обмеження на чисельність персоналу в наших представництвах за кордоном та в організаціях-посередниках Німеччини в РФ", — пояснили в німецькому МЗС.

Дипломати додали, що це призведе до "значного зменшення представників Німеччини в РФ".

Німеччина поки не анонсувала зустрічних заходів у відповідь на висилку своїх громадян, але це очікується наступного тижня.

Нагадаємо, що Німеччина готує документ про стратегічну безпеку країни, який покаже, чи є зміни щодо оборонної стратегії.

Також повідомлялося, що Україна запросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus.

Це ракетні системи TAURUS KEPD з дальністю 500 км, які конкурують із британськими Storm Shadow.