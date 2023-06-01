Єдина валюта та розширення: країни БРІКС мають намір протистояти США, — Bloomberg

За даними журналістів, група країн БРІКС вже висловила свою відмову від приєднання до санкцій проти Росії. Представники цих держав діють за повної підтримки Китаю.

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Група країн БРІКС, що включає Бразилію, Росію, Індію, Китай та Південну Африку, продовжує посилювати свій глобальний вплив. Ці країни прагнуть розширити свою роль та впливати на різні міжнародні питання. Про це повідомляє видання Bloomberg.

На зустрічі міністрів закордонних справ країн БРІКС, яка відбудеться 1-2 червня у Кейптауні, очікується участь колег з інших країн, включаючи Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет та Казахстан. Розширення групи БРІКС та створення єдиної валюти обговорюватимуться в рамках порядку денного.

Як повідомляє Bloomberg, майбутня зустріч перед самітом глав держав БРІКС, запланованого на 22-24 серпня в Йоганнесбурзі, є показником амбіцій цього блоку у затвердженні себе як важливої економічної та політичної сили. Переговори, що перебувають у період загострення напруженості у відносинах між США та Китаєм, ймовірно, також викличуть побоювання Заходу щодо того, що дана група прагне створити противагу США та Європейському союзу.

Представники БРІКС вже висловили свою відмову від приєднання до санкцій, які були запроваджені "Великою сімкою" щодо Росії у зв'язку з повномасштабним вторгненням президента Володимира Путіна в Україну. Розширення та зміцнення спільної валюти є цілями, які знаходять підтримку з боку Китаю.

"БРІКС набув дуже важливого статусу у світі, і багато країн на різних континентах нашого світу прагнуть стати його частиною", — заявив президент Південної Африки Сіріл.

Міністр закордонних справ та організатор зустрічі, Наледі Пандор, заявила минулого місяця, що БРІКС може стати "перетворюючим" блоком, який представляє країни, які прагнуть відігравати активну роль у світових справах і приносити користь Глобальному Півдню.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва явно підтримує використання спільної валюти і спрямовує свого міністра фінансів Фернандо Хаддада на засідання Нового банку розвитку, кредитора, створеного країнами БРІКС, щоб лобіювати допомогу Аргентині. Міністр закордонних справ Аргентини братиме участь у зустрічі БРІКС віддалено.

Протеже Лули та президент банку Ділма Русеф заявила цього тижня, що кредитор має намір ще більше розширитися. Бангладеш та ОАЕ приєдналися у 2021 році, а Єгипет став членом у лютому. Наразі Саудівська Аравія обговорює членство.

Нагадаємо, що 11 травня посол США у ПАР заявив, що ПАР постачала боєприпасами та зброєю Росію. Вашингтон серйозно сприйняв виявлення поставок зброї з африканської країни для Москви і вважає це проблемою. Президент ПАР, у свою чергу, заявив про вивчення цього питання.

Однак 13 травня стало відомо, що посол США вибачився за те, що звинуватив ПАР у військовій допомозі Росії. У МЗС ПАР заявили, що уряд не має записів про продаж зброї росіянам. Президент країни Сиріл Рамафоса закликав провести розслідування цієї справи.