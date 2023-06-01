Таємниці "Царського села" Путіна: приховані шлюби та нерухомість, — розслідування (відео)

Російські журналісти розкрили підозрілу відсутність офіційних шлюбів та незвичайну нерухомість, пов'язану з близькими російського президента.

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Російські журналісти видання "Проект" 1 червня випустили розслідування, присвячене "Царському селу" Володимира Путіна та його мешканцям.

За даними журналістів, молодша дочка президента Росії Катерина Тихонова, можливо, не зареєструвала офіційний шлюб з Кирилом Шамаловим. Їхнє весілля відбулося у 2013 році, проте документи Шамалова, аналізовані "Проектом" включаючи його паспорт, не містять інформації про шлюб.

Однією з передбачуваних причин відмови від офіційного шлюбу може бути спроба приховати зв'язок Тихонової з нерухомістю, яку вони, на думку "Проекту", отримали в подарунок від Володимира Путіна.

Ця нерухомість, що включає два будинки, розташована неподалік резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Будинки були оформлені на Шамалова незадовго до весілля з Тихоновою. Раніше власниками цих особняків були панамські офшорні компанії.

Один із цих будинків займали самі Тихонова та Шамалов, при цьому вони витратили не менше дев'яти мільйонів євро на його реконструкцію. Другий будинок було передано Артуру Очеретному, новому партнерові Людмили, колишній дружині Путіна та матері його старших дочок.

У 2016 році, коли Шамалов і Тихонова розлучилися, обидва будинки було викуплено фірмою, пов'язаною з російським мільярдером Аркадієм Ротенбергом, другом Путіна.

Крім колишньої дружини та молодшої доньки Путіна Катерини Тихонової також оселилася поряд із резиденцією батька у Ново-Огарьові його старша дочка Марія Воронцова. За даними "Проекту", вона володіла двома ділянками землі (одна з них примикає до резиденції Путіна), які були зареєстровані на офшорних компаніях. Також, як і Тихонова, Воронцова не реєструвала шлюб із партнерами.

Нагадаємо, 28 квітня повідомлялося, що компанії, які належать дочкам президента РФ Володимира Путіна Катерині Тихоновій та Марії Воронцовій за рік повномасштабної війни Росії проти України заробили понад 1,2 млрд рублів.

Раніше, 13 січня, російські журналісти повідомили, що дочки Путіна заробили 10 млн рублів за 2022 рік. Минулого року старша дочка президента РФ Володимира Путіна Марія Воронцова заробила 9,6 млн рублів, тоді як молодша, Катерина Тихонова, — 5,7 млн рублів.