"Наганяли" на $3 тис: у Грузії кортеж кадировців отримав десятки штрафів за порушення ПДР

Більшість виписаних штрафів пов'язані з перевищенням швидкості.

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"Кадировці", помічені в Грузії, отримали близько 4 десятків штрафів за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомляє видання "Новини Грузія".

Зазначається, що лише на один транспортний засіб було накладено 13 штрафів за порушення правил дорожнього руху. Загальна сума цих штрафів складає 7450 скринь, що еквівалентно 3 тисячам доларів.

Більшість виписаних штрафів пов'язані з перевищенням швидкості транспортного засобу.

Відповідно до документації, "кортеж чеченських воїнів" перебував на території Грузії з 22 травня до 3 червня.

У МВС та Службі держбезпеки поки що так і не прокоментували тему і не повідомили, чий кортеж перебував у Грузії і хто пересувався цими автомобілями.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 червня, телеканал "Мтаварі" у Facebook опублікував відео, на якому видно, що кортеж автомобілів Mercedes, що належить "кадировцям", був помічений у Грузії. Журналісти пов'язують приїзд учасників формувань голови Чечні Рамзана Кадирова із бізнесменом Асламбеком Ахметхановим.