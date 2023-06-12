У Яссах пройшов марш ЛГБТ-спільноти: противники прийшли з іконами та ладаном

У Румунії під час проведення маршу ЛГБТ-спільноти близько 30 осіб організували контрдемонстрацію, скандуючи "Ясси – це не Содом".

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Близько 600 осіб взяли участь у марші представників ЛГБТ-спільноти в Яссах минулої неділі, а близько 30 осіб організували контрдемонстрацію, скандуючи "Яси – це не Содом". Учасників маршу протестуючі облили водою, повідомляє digi24.ro.

Протест проходив перед Університетом Олександру Іоанна Куза, а потім учасники маршу рушили до центру Ясс. У той самий час з'явилися й противники маршу, яких жандарми тримали на відстані.

Вони кричали "Яси не Содом", кілька людей несли в руках ікони, а одна жінка принесла ладан.

У відповідь учасники маршу скандували "Нам не соромно", "Солідарність", "Рівні права для всіх", "Ясси – це кохання" та "Звільнення, а не дискримінація".

Організатори заходу заявили, що Ясси – це місто, в якому слід брати до уваги різноманітність суспільства. Акцію було санкціоновано мерією Ясс.

Пресслужба Яської архієпископії відреагувала ще напередодні проведення заходу, зазначивши, що це "черговий марш тих, хто пропагує антиприродне ставлення та нелюдську ідеологію".

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