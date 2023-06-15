"Непрофесійна поведінка": США перекинули винищувачі F-22 на Близький Схід через РФ

У Центральному командуванні армії США заявили, що російські літаки регулярно порушують заходи щодо усунення конфліктів у повітряному просторі, збільшуючи ризик ескалації.

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Сполучені Штати Америки перекинули винищувачі F-22 Raptor до зони відповідальності Центрального командування Збройних сил США у зв'язку з поведінкою російських літаків у регіоні. Про це стало відомо із пресрелізу командування від 14 червня.

"Raptors з бази ВПС Ленглі, 94-ї винищувальної ескадрильї Вірджинії, демонструють здатність США перегрупувати сили та забезпечити переважну потужність у будь-який момент", — йдеться у заяві.

Повідомляється, що 94-а винищувальна ескадрилья інтегруватиметься з силами коаліції на землі та в повітрі. За словами голови Центрального командування армії США Майкла Курилла, ці заходи спрямовані на зміцнення стабільності та безпеки у регіоні.

"Небезпечна та непрофесійна поведінка російських збройних сил — це не те, чого ми очікуємо від професійних військово-повітряних сил. Регулярне порушення ними узгоджених заходів щодо усунення конфліктів у повітряному просторі збільшує ризик ескалації або прорахунку", — заявив генерал Курилл.

Зазначимо, що зона відповідальності Центрального командування поширюється на територію 21 країни, серед яких Афганістан, Бахрейн, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ірак, Іран, Ємен, Казахстан, Катар, Кувейт, Киргизія, Ліван, ОАЕ, Оман, Пакистан, Саудівська Аравія Сирія, Таджикистан, Туркменія та Узбекистан.

Нагадаємо, що 12 червня розпочалися найбільші військово-повітряні навчання НАТО за всю історію існування Альянсу. В операції, що отримала назву Air Defender 23, беруть участь понад 20 країн-партнерів, 10 тисяч військових та близько 250 літаків, у тому числі новітні F-35.

Ми також писали про те, що 17 квітня ВПС США виявили та перехопили два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95, які діяли в розпізнавальній зоні ППО Аляски. Російські літаки перебували у міжнародному повітряному просторі.