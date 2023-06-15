Вандалізм: у Стокгольмі екоактивістки намагалися пошкодити картину Моне

Під час акції учасниці вигукували фрази щодо небезпеки кліматичних змін. Вони також приклеїли себе до рами цього витвору мистецтва.

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У Стокгольмі затримали двох жінок після того, як вони розмазали червону фарбу на захисній поверхні, під якою була картина французького художника Клода Моне "Сад художника в Живерні", повідомляє AP.

Картину виставили в музеї у межах виставки "Сад", і вона була під захисним склом. Реставратори Шведського національного музею нині оглядають її, щоб з'ясувати, чи не було завдано жодних пошкоджень самому полотну.

У поліції Стокгольма злочин кваліфікували як вандалізм за обтяжливих обставин. Там поки що не коментують, як інцидент вплинув на витвір мистецтва.

Під час акції учасниці вигукували фрази щодо небезпеки кліматичних змін. Вони також приклеїли себе до рами цього витвору мистецтва.

Представниця однієї з груп екоактивістів Гелен Валльгрен повідомила, що мета цієї акції полягала в тому, щоб продемонструвати шведській владі необхідність зниження викидів парникових газів у країні.

"Ситуація невідкладна. Як медсестра, я відмовляюся дивитися. Пандемія ніщо в порівнянні з кліматичним колапсом. Ідеться про життя і смерть", — кричала одна з жінок.

Виставку під назвою "Сад" було закрито, але очікується, що вона знову відкриється для відвідувачів.

7 травня Фокус писав про те, як вчені пояснюють, чому стародавні статуї залишилися без носа. Вандалізм відіграв значну роль у руйнуванні давньоєгипетських статуй, як і статуй із інших історичних місць. Проте це єдине пояснення відсутності носів цих археологічних пам'яток.

Раніше, 2 травня, повідомлялося про те, що в Данії статую Русалоньки розмалювали кольорами прапора РФ. Поліція Данія розпочала розслідування акту вандалізму, який розцінили як акт підтримки Росії в повномасштабній війні проти України.