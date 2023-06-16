Витік секретних документів Пентагону: нацгвардійцю Тейшейрі висунули нові звинувачення

Американського військовослужбовця звинуватили по шести пунктах, кожен з яких передбачає позбавлення волі до 10 років і штраф у розмірі до 250 тисяч доларів.

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У четвер, 15 червня, Велике журі США звинуватило військовослужбовця Національної гвардії ВПС США 21-річного Джека Тейшейру за шістьма пунктами. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що нацгвардійця звинувачують в умисному зберіганні та передачі секретної інформації щодо національної оборони.

Кожен пункт звинувачення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років та штрафу у розмірі до 250 тисяч доларів.

У публікації говориться, що обвинувачений розмістив суворо секретні матеріали в додатку для обміну повідомленнями Discord, бувши звичайним льотчиком. В результаті двох командирів у його частині було усунено з посади.

Як зазначають журналісти, оприлюднені Тейшейрою документи містили суворо засекречені дані, зокрема стосовно України та ізраїльського "Моссаду".

Нагадаємо, що 14 квітня звинувачення Джеку Тейшейрі висунув Федеральний суд Бостона. Повідомлялося, що у разі доказу провини йому загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.

За даними прокуратури, обвинувачений все ще може мати у своєму розпорядженні деякі секретні дані американської розвідки, які поки не потрапили у відкритий доступ. Прокурори наголосили, що Тейшейра може використати документи оборонного відомства США для втечі з країни.

Ми також писали про те, що за даними ЗМІ, представники ВПС Нацгвардії США раніше вже ловили льотчика Джека Тейшейру на зборі секретних даних Пентагону, проте керівництво лише попередило, що так чинити не можна.