Коробки з грошима біля офісу Пригожина: ватажок найманців озвучив подробиці

За словами "повара Путіна", коробки з готівкою були не тільки в "Газелі", а й у двох автобусах.

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У суботу, 24 червня, засновник ПВК "Вагнер" опублікував нове аудіоповідомлення, у якому пояснив, що за коробки з грошима були знайдені біля його офісу в Санкт-Петербурзі.

"Інформація, поширювана в деяких ЗМІ: "Під час обшуку біля офісу Пригожина виявлено "Газель" із грошима". У мене виявлено не одну "Газель". Виявлено "Газель" і два автобусики, в яких лежали гроші, які належать на видачу заробітної плати, так звані компенсації "Вантаж 200" та інші питання", — розповів він.

Також голова ПВК заявив, що "Вагнер" живе 10 років, використовуючи виключно готівку, і це прописано в контракті, якого він ретельно дотримується.

"Коли ми займалися роботою в Африці, в Україні та в інших країнах, коли кошмарили Америку, то всіх влаштовувала готівка. А тепер прийшли з обшуками. Нічого страшного, готівку, дійсно, було знайдено", — підсумував Пригожин.

Біля офісу Пригожина в Санкт-Петербурзі співробітники ФСБ знайшли коробки з грошима

Раніше цього ж дня біля офісу засновника ПВК "Вагнер" виявили "Газель", забиту коробками з грошима. Відповідне фото опублікувало місцеве видання "Фонтанка".

"Під час обшуку готелю "Трезіні", який, як вважається, може бути офісом Євгенія Пригожина, співробітників ФСБ зацікавила біла "Газель", яка не належить нікому з Академічного провулка. Вони почали її перевіряти на предмет вибухонебезпечних речовин. Коли її розкрили, то побачили коробки, повні грошей", — ідеться в публікації.

Журналісти зазначають, що оцінити обсяг грошових коштів на око неможливо, зрозуміло лише, що йдеться щонайменше про десятки мільйонів рублів, а можливо, на порядок більше.

Коробки з грошима, виявлені в "Газелі" біля готелю "Трезіні" в Санкт-Петербурзі

Нагадаємо, вранці 24 червня до будівлі "ПВК Вагнер Центр", розташованої на Зольній вулиці Петербурга, прибули два автобуси зі співробітниками правоохоронних органів РФ і почали проводити обшук.

Поінформоване джерело розповіло журналістам, що на самому початку демаршу Євгенія Пригожина в Кремлі намагалися з ним домовитися. Зокрема, йому пропонували пояснити опубліковані повідомлення зламом акаунта і підробкою голосу.