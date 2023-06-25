"Ці паразити гірші за щурів": величезні чайки атакують жителів приморського курорту в Британії (фото)

За місцевими законами, всі дикі птахи та їхні гнізда у Великій Британії перебувають під захистом Закону про дику природу й сільську місцевість. Жителі міста, туристи і власники бізнесу просять місцеву владу вжити заходів.

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Нахабні чайки докучають своїми нападами та розкиданням сміттям жителям невеликого приморського курортного містечка Торкі в Англії. Про це 24 червня повідомляє видання Devon Live.

Життя жителів і гостей міста Торкі віднедавна стало просто нестерпним через те, що дуже великі та сміливі птахи почали нападати на людей просто на вулицях. Птахи відбирають у відпочивальників їжу, нападають на них, кусають, гадять на вулицях і розкидають сміття.

Журналісти видання поспілкувалися з місцевими жителями й туристами, щоб дізнатися, як люди справляються з такими "навалами" диких тварин у курортний сезон.

За словами однієї з місцевих мешканок Сюзанни Коллінз, місцеві чайки їй не подобаються через те, що дуже агресивно поводяться щодо людей. Також вона була вражена, наскільки ці птахи сильні.

"Вони розривають пакети сміття й нападають на людей. Вони просто паразити. Щури, напевно, добріші за чайок. Цього тижня у вівторок одна з чайок тягла розірваний мішок сміття по вулиці, влаштувавши справжнє звалище. Ці птахи такі сильні", — зазначила Сюзанна.

Дикі птахи розкидають по вулицях сміття Фото: Devon Live

Вона висловила здивування, чому місцева влада міста продовжує охороняти цих тварин. За її словами, всі дикі птахи та їхні гнізда у Великій Британії перебувають під захистом Закону про дику природу й сільську місцевість 1981 року, але багато людей не схвалюють цей закон.

"Вони захищені, і я просто не розумію, чому. Вони щороку розмножуються й розмножуються, і щороку народжуються тисячі нових особин. Вони завдають людям багато неприємностей. Якщо ви не стежите за своєю їжею, вони просто виривають її у вас із рук. Вони просто жахливі. Ще й б'ються одне з одним", — зазначила жінка.

Сюзанна розповіла, що чайка завдала травму її доньці Софі, коли та пригостила птаха тістечком. Вона також розповіла, що на її друга, який ремонтував у себе проводку на даху, напали чайки, які завдали йому рваних ран на голові після того, як він виявив одне з гнізд на даху свого будинку.

За розповіддю іншої місцевої мешканки Емми Кербі, чайки крадуть їжу з рук дітей, можуть застрявати на дахах гавані, що вимагає додаткових витрат із місцевого бюджету на виклики пожежних машин для порятунку птахів.

Сюзанна й Емма зазначили, що дуже люблять тварин, проте цього літа терпіти навалу чайок стало просто нестерпно, оскільки тварини не дають можливості людям навіть пообідати біля моря рибою зі смаженою картоплею.

Емма Кербі та Сюзанна Коллінз не можуть відпочити в кафе біля узбережжя Фото: Devon Live

Власниця магазину з морозивом Полін Гарві також зазначила, що у зв'язку з почастішанням атак морських птахів, які крадуть їжу в людей, варто було б вжити якихось заходів.

Власники бізнесу зазнають збитків через пернатих грабіжників Фото: Devon Live

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що у Великій Британії "зомбі-чайки" стали відбирати наркотики в наркоманів. Раніше вони кидалися на людей, щоб поживитися їхніми чипсами або сухариками.

Також раніше Фокус публікував дослідження про те, як морські птахи, спостерігаючи за людьми, вибирають, що їм варто їсти, а від чого варто відмовитися.