"Усіх дагестанців вітаю": президент РФ додав Дербенту 3000 років віку (відео)

Глава республіки Сергій Меліков заявив, що сприйняв слова президента про Дербент як вказівку. У зв'язку з цим він привітав земляків із тим, що у них є 5000-річне місто.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін запропонував вважати, що місту Дербент у Республіці Дагестан уже 5000 років. Про це сказав глава Дагестану Сергій Меліков 30 червня.

За словами чиновника, під час візиту в Дагестан Володимир Путін висунув свою версію віку стародавнього міста Дербент. Глава республіки зазначив, що сприйняв ці слова як вказівку.

Після розповіді Мелікова про те, що населений пункт кілька років тому відзначив своє 2000-річчя, президент РФ запропонував звертатися до іншої історичної дати, згідно з якою Дербенту 5000 років.

"Я всіх дагестанців вітаю з тим, що у нас тепер є 5000-річне місто", — сказав Сергій Меліков.

Сергій Меліков про візит Путіна в Дагестан

У російському виданні РІА "Дагестан" зазначили, що Володимир Путін відвідав фортецю Нарин-кала в Дербенті. Гід сказав президенту, що Дербент є найстарішим містом на території РФ. За його словами, у цій місцевості знайдено залишки поселень 5000-річної давності.

"Я згоден із цим. З 1971 року тут тривають археологічні дослідження і тоді ще дійшли висновку, що перші поселення тут були 5000 років тому", — відповів Путін.

Нагадаємо, що 29 червня Володимир Путін поїхав до Дагестану, де зустрівся з жителями Дербента. Деякі користувачі мережі припустили, що це був двійник, оскільки справжньому президенту знадобився б 2-тижневий карантин.

Ми також повідомляли, що на думку журналістів СNN, Володимир Путін активно прагне зміцнити свою позицію і підтвердити свою владу в очах народу після заколоту ПВК "Вагнер". З цією метою президент РФ бере участь у низці зустрічей і публічних заходів.