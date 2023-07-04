"Усе було вкрадено": у Франції оцінили збитки від заворушень у €1 мільярд

За словами голови спілки французьких підприємців Жоффруа Ру де Безьє, під час заворушень було повністю розграбовано понад 200 магазинів, знищено 300 банківських відділень, а також постраждало 250 тютюнових крамниць.

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Збиток від масових заворушень у Франції, що спалахнули після смерті 17-річного чорношкірого студента Ноеля, склав понад 1 мільярд євро. Про це сказав голова союзу французьких підприємців Жоффруа Ру де Безьє в інтерв'ю виданню Le Parisien 3 липня.

"Було повністю розграбовано понад 200 магазинів, знищено 300 банківських відділень, постраждало 250 тютюнових крамниць з використанням методів абсолютного насильства. Усе було вкрадено, навіть касові апарати, перш ніж підпалити, щоб знищити", — констатував де Безьє.

Як зазначає очільник організації, через дії протестувальників французький бізнес уже втратив більш ніж мільярд євро, не рахуючи збитків для туризму. За його словами, відео заворушень, які облетіли весь світ, псують імідж Франції, через що деякі люди скасували свої поїздки.

Заворушення у Франції: що відомо

У вівторок, 27 червня, у Франції почалися масштабні заворушення після смерті 17-річного чорношкірого студента Ноеля. Він був убитий поліцейськими, коли намагався втекти від них на машині. Протестувальники підпалили близько 40 автомобілів, звели барикади, запустили феєрверки та підпалили будівлю.

Президент Франції Емманюель Макрон 30 червня терміново повернувся в Париж, покинувши саміт ЄС у Брюсселі. Він заявив, що міністерство внутрішніх справ мобілізує "додаткові кошти" для боротьби з насильницькими протестами, а також зазначив, що не можна експлуатувати смерть підлітка.

За інформацією місцевих ЗМІ, станом на 1 липня по всій країні було затримано понад 1300 учасників заворушень. Лише на Париж і передмістя припадає 406 затримань. у Марселі, де протести відбуваються з особливою силою, учасники заворушень розграбували місцевий склад зі зброєю та отримали доступ до гвинтівок.