Друга смерть соратника Лукашенка: у Білорусі раптово помер міністр транспорту

Олексій Авраменко, який з 2019 року працював на посаді керівника у Міністерстві транспорту і комунікацій Білорусі, раптово помер, а в відомстві не назвали причину.

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На 47-му році життя 4 липня помер Олексій Авраменко, міністр транспорту і комунікацій Білорусі. Про це повідомляє БЕЛТА.

У повідомлені йдеться про те, що смерть чиновника була раптовою. Причину смерті не назвали. У відомстві висловили глибокі співчуття рідним і близьким.

Біографія Олексія Авраменка

Народився Олексій Миколайович Авраменко 1977 року в Мінську. Він навчався у Білоруській державній політехнічній академії.

У період з 2000 до 2001 року працював на посаді у Комітеті з автомобільних доріг при Міністерстві транспорту і комунікацій, згодом став головним спеціалістом у "Белавтодорі". У 2012 році очолив управління транспорту і зв'язку Апарату Ради Міністрів. Від 15 січня 2019 року був призначений на головну посаду у Міністерстві транспорту і комунікацій.

Смерть керівника МЗС Володимира Макея

Раптова смерть Олексія Авраменка — це вже друге втрата соратника з оточення диктатора Олександра Лукашенка. 26 листопада 2022 року помер керівник МЗС Володимир Макей. Це виявилося для багатьох неочікуваним, адже обговорював робочі плани на тиждень і ніщо не віщувало трагедії.

Імовірною причиною смерті міністра закордонних справ Білорусі журналісти назвали інфаркт, з яким Володимир Макей вчасно не звернувся по допомогу до медиків. Політик помер у Дроздах, у своєму будинку.

Нагадаємо, у травні 2023 року експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич заявив, що у Білорусі є щонайменше п'ять груп впливу на чинну владу. Росія контролює лише дві. Протистояння між групами може перерости у війну. Водночас, на його думку, у разі смерті Лукашенка у Білорусі буде щось на зразок конкуренції, або війни серед тих, хто стане його наступником, тому варто сподіватися на загострення ситуації у найближчій перспективі.