Вторая смерть соратника Лукашенко: в Беларуси скоропостижно скончался министр транспорта

Алексей Авраменко, который с 2019 года работал на должности руководителя в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси, внезапно умер, а в ведомстве не назвали причину.

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На 47-м году жизни 4 июля скончался Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА.

В сообщении говорится о том, что смерть чиновника была внезапной. Причину смерти не назвали. В ведомстве выразили глубокие соболезнования родным и близким.

Биография Алексея Авраменко

Родился Алексей Николаевич Авраменко в 1977 году в Минске. Он учился в Белорусской государственной политехнической академии.

В период с 2000 по 2001 год работал в должности в Комитете по автомобильным дорогам при Министерстве транспорта и коммуникаций, впоследствии стал главным специалистом в "Белавтодоре". В 2012 году возглавил управление транспорта и связи Аппарата Совета Министров. С 15 января 2019 года был назначен на главную должность в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Смерть руководителя МИД Владимира Макея

Внезапная смерть Алексея Авраменко — это уже вторая потеря соратника из окружения диктатора Александра Лукашенко. 26 ноября 2022 года умер руководитель МИД Владимир Макей. Это оказалось для многих неожиданным, ведь обсуждал рабочие планы на неделю и ничто не предвещало трагедии.

Вероятной причиной смерти министра иностранных дел Беларуси журналисты назвали инфаркт, с которым Владимир Макей вовремя не обратился за помощью к медикам. Политик умер в Дроздах, в своем доме.

Напомним, в мае 2023 года эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич заявил, что в Беларуси есть как минимум пять групп влияния на действующую власть. Россия контролирует только две. Противостояние между группами может перерасти в войну. В то же время, по его мнению, в случае смерти Лукашенко в Беларуси будет что-то вроде конкуренции, или войны среди тех, кто станет его преемником, поэтому стоит надеяться на обострение ситуации в ближайшей перспективе.