Захист фауни: іспанський пляж закрито на місяць після рідкісної знахідки (фото)

В Іспанії популярний серед британських туристів пляж закрито до кінця липня через нерестовище малого коріола.

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Пляж Сант-Адріа-де-Бесос, недалеко від Барселони, закрито для захисту гнізда малого кільчастого зуйка, розташованого в гирлі річки Бесос, повідомляє The Sun.

Дрібні болотні птахи відкладають яйця вздовж узбережжя, і ті, хто засмагає, часто випадково знищують їх.

Агенти уряду Каталонії Rurals заявили, що пляж буде закрито до кінця липня.

У заяві йдеться: "За допомогою @AjSantAdria ми позначаємо пляжну зону в гирлі річки Бесос, щоб захистити нерестовище малого коріола (charadrius dubius), охоронюваного виду. Ми збережемо цей захід до кінця липня, щоб гарантувати його життєздатність, бо дбаємо про захист фауни".

Охоронюваний вид (charadrius dubius) має чорний дзьоб, бліді ноги та характерне жовте кільце навколо очей.

Малий кільчастий зуйок Фото: Getty Images

Гніздо малого кільчастого зуйка Фото: Вiкiпедiя

Він пісочно-коричневий зверху і білий знизу, з чорною смугою на грудях і чорними мітками на вуздечці на голові.

Це сталося після того, як популярний пляж в Ареналі, Аліканте, було закрито через повідомлення про високий рівень фекальних бактерій у воді.

Малий зуйок трохи більший за горобця

Малий зуйок, або малий галстучник (лат. Charadrius dubius), — вид птахів роду зуйки (Charadrius) із сімейства іржакових (Charadriidae).

Невеликий птах, більший за горобця, що мешкає на піщаних або галечникових узбережжях річок і озер, іноді далеко від води. Перелітний птах.

У дорослих птахів забарвлення верхнього боку тіла бурувато-сіре, нижній бік тіла білий, на зобі є поперечна смуга чорного кольору. Тем'я чорнувате, на лобі широка чорна смуга, обмежена зверху тонкою білою смугою, що проходить через обведені жовтою облямівкою очі. Ноги трипалі, тьмяно жовті або червонуваті. Молоді птахи в юнацькому вбранні зверху сірувато-бурі з блідо-вохристими передвершинними облямівками на кожному пері. Чорної смуги поперек тімені немає.

2 липня повідомлялося, що на пляжах Одеси виявили холероподібні бактерії. Бактеріологи пояснюють, що холеру такі збудники викликати не можуть. Однак вони провокують у дорослих і дітей гострі кишкові інфекції.

4 червня українцям пояснили, чи відкриється курортний сезон в Одесі. Директор Українського національного центру екології моря попередив, що токсичні речовини продовжуватимуть накопичуватися на морському дні ще не один рік. А повною мірою оцінити масштаби катастрофи, з якою зіткнулося Чорне море через підрив дамби Каховської ГЕС, можна буде вже під час осінніх штормів.