Знову в строю: США поновили членство в ЮНЕСКО

У штаб-квартирі організації у Франції знову замайорів американський прапор. США вийшли з ЮНЕСКО у 2018 році в період президентства Трампа. Причиною стала критика організацією політики Ізраїлю.

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У вівторок, 25 липня, відбулася церемонія підняття прапора США з нагоди офіційного повернення країни до складу Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО), повідомляється на сайті організації.

"Повернення Сполучених Штатів до ЮНЕСКО звершено: вони знову офіційно стали членом нашої організації", – сказала гендиректорка Організації Одрі Азуле.

Зазначається, що церемонія підняття американського прапора у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Франції символізує відданість США глобальній співпраці у галузі освіти, культури та науки з організацією.

На урочистому заході була присутня перша леді країни Джилл Байден.

Вихід США зі складу ЮНЕСКО

Сполучені Штати вийшли з ЮНЕСКО 31 грудня 2018 року в період президентства Дональда Трампа. Вашингтон мотивував рішення необхідністю повної, на його погляд, перебудови Організації, а також її негативним ставленням до політики Ізраїлю в регіоні. Ізраїль тоді також оголосив про вихід із ЮНЕСКО після того, як у грудні 2017 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що засуджує рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Наприкінці червня 2023 року держави-члени ЮНЕСКО ухвалили резолюцію, що схвалює повернення США до складу організації.

Станом на 2023 рік ЮНЕСКО включає 194 країни-члени та 12 асоційованих членів.

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