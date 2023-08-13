Літак із пасажирами з Норвегії влетів в Україну: як його не підбили системи ППО (карта)

Повітряне судно Airbus A320-200 може перевозити до 180 пасажирів. Літак летів до Туреччини, але через шторм відхилився від маршруту — повернув з Угорщини на південно-західну Україну.

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Пасажирський літак із Норвегії Airbus A320-200 відхилився від початкового маршруту і залетів у закритий авіапростір України. Про це повідомило норвезьке видання NRK.

Літак 25 липня спочатку летів до Туреччини, але порушив маршрут через шторм. Авіакомпанія BBN Airline обіцяє запобігати в майбутньому подібним інцидентам.

Повітряне судно може перевозити до 180 пасажирів. Разом з екіпажем його зафрахтувала турецька авіакомпанія Freebird, тому вона стала відповідальним оператором рейсу, уточнили журналісти.

Чартерний літак вилетів з аеропорту Гардермуен до турецького курортного міста Анталія о 22:08 за норвезьким часом. Маршрут змінили і пролетіли над Україною, щоб обійти шторм.

Ураження літака російськими балістичними ракетами було малоймовірним

Літак повернув із північного сходу Угорщини на південно-західну Україну та увійшов у повітряний простір Румунії.

"Потенційно небезпечно літати в зоні бойових дій, де є засоби ППО, що досягають висот, на яких зазвичай літають пасажирські літаки, і де можуть перебувати бойові літаки, які не транслюють свого місця розташування", — прокоментував ситуацію фахівець школи норвезьких ВПС Ларс Педер Хага.

Фахівець вважає вкрай малоймовірним ураження літака російськими балістичними ракетами. Він порівнює ймовірність зі знаходженням голки в копиці сіна. Найнебезпечнішим сценарієм, на його думку, стало б те, що українські системи ППО можуть сприйняти літак як ворожу ціль.

ЗСУ знають про сильно завантажений повітряний простір на заході, тому не будуть збивати пасажирські літаки помилково, додав експерт.

"Фахівці українських систем оповіщення та ППО висококваліфіковані, вони могли б розпізнати літак як пасажирський за висотою, напрямком і сигналом транспондера", — підсумував він.

Нагадаємо, що Міноборони РФ 10 серпня заявило про проліт двох стратегічних ракетоносців Ту-160 над нейтральними водами Баренцового моря і Північного Льодовитого океану.

Авіакомпанія Air Ocean Airlines на початку серпня заявила про готовність відновити польоти з України до Євросоюзу.