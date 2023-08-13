Самолет с пассажирами из Норвегии влетел в Украину: как его не подбили системы ПВО (карта)

Воздушное судно Airbus A320-200 может перевозить до 180 пассажиров. Самолет летел в Турцию, но из-за шторма отклонился от маршрута — повернул из Венгрии на юго-западную Украину.

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Пассажирский самолет из Норвегии Airbus A320-200 отклонился от первоначального маршрута и залетел в закрытое авиапространство Украины. Об этом сообщило норвежское издание NRK.

Самолет 25 июля изначально летел в Турцию, но нарушил маршрут из-за шторма. Авиакомпания BBN Airline обещает предотвращать в будущем подобные инциденты.

Воздушное судно может перевозить до 180 пассажиров. Вместе с экипажем его зафрахтовала турецкая авиакомпания Freebird, поэтому она стала ответственным оператором рейса, уточнили журналисты.

Чартерный самолет вылетел из аэропорта Гардермуэн в турецкий курортный город Анталия в 22:08 по норвежскому времени. Маршрут изменили и пролетели над Украиной, чтобы обойти шторм.

Поражение самолета российскими баллистическими ракетами было маловероятно

Самолет повернул с северо-востока Венгрии на юго-западную Украину и вошел в воздушное пространство Румынии.

"Потенциально опасно летать в зоне боевых действий, где есть средства ПВО, достигающие высот, на которых обычно летают пассажирские самолеты и где могут находиться боевые самолеты, не транслирующие свое местоположение", — прокомментировал ситуацию специалист школы норвежских ВВС Ларс Педер Хага.

Специалист считает крайне маловероятным поражение самолета российскими баллистическими ракетами. Он сравнивает вероятность с нахождением иголки в стоге сена. Самым опасным сценарием, по его мнению, стало бы то, что украинские системы ПВО могут воспринять самолет как враждебную цель.

ВСУ знают о сильно загруженном воздушном пространстве на западе, поэтому не будут сбивать пассажирские самолеты по ошибке, добавил эксперт.

"Специалисты украинских систем оповещения и ПВО высококвалифицированны, они могли бы распознать самолет как пассажирский по высоте, направлению и сигналу транспондера", — заключил он.

Напомним, что Минобороны РФ 10 августа заявило о пролете двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами Баренцева моря и Северного Ледовитого океана.

Авиакомпания Air Ocean Airlines в начале августа заявила о готовности возобновить полеты из Украины в Евросоюз.