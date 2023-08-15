Штовхали ногою і палили сторінки: у Швеції знову осквернили Коран

Двоє чоловіків роздрукували кілька сторінок Корану з текстом арабською мовою та його перекладом шведською, які вони розклали перед Королівським палацом. Далі вони провели акт тривалої демонстративної наруги над Кораном.

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У Швеції двоє чоловіків пошкодили священну книгу мусульман — Коран. Вони штовхнули її ногою та спалили кілька його сторінок перед Королівським палацом. Про це пише Al Jazeera.

Це черговий інцидент осквернення Корану за участю 37-річного Салвана Моміки та 48-річного Салвана Наджема. Згідно з наданою інформацією, Моміка і Наджем провели акт тривалої демонстративної наруги над Кораном.

У процесі цього акту чоловіки скористалися мегафоном, щоб підбурювати групу протестувальників, які зібралися, щоб висловити свій протест проти спалення священної книги.

Серед мітингувальників, які засуджують дії двох чоловіків, група людей у формі пожежників скандувала "погасіть ненависть". Вони роздавали пластикові каски та заохочували перехожих говорити у своїх мегафонах.

У виданні повідомили про те, що шведська влада нібито дала дозвіл на проведення акції зі знищення Корану і виділила годину на цей захід. Після закінчення акції поліція розігнала учасників антиісламських протестів і дозволила громадянам зібрати залишки осквернених сторінок священної книги.

Цього разу Момік і Наджем роздрукували кілька сторінок Корану з текстом арабською мовою і його перекладом шведською, які вони розклали перед Королівським палацом. Після того, як пара залишила площу в супроводі поліції, кілька чоловіків поспішили через площу, щоб підняти розкидані сторінки книги з землі.

Нагадаємо, що 21 січня лідер данської ультраправої партії "Жорсткий курс" (Stram Kurs) Расмус Палудан підпалив священну книгу мусульман перед турецьким посольством у Стокгольмі. І пригрозив, що робитиме це, поки Ту

Після акції в Стокгольмі в Туреччині спалахнули антишведські протести. Біля генерального консульства країни в Стамбулі відбулася масова акція, на якій спалили прапор Швеції. Незадоволені люди також збиралися біля шведського посольства в Анкарі.

23 січня на тлі події міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар стверджував, що Швеція і Фінляндія не хочуть сприяти Анкарі в питаннях боротьби з тероризмом. Водночас країни чекають сприяння Туреччини щодо їхнього вступу в НАТО.

24 січня Пекка Хаавісто, міністр закордонних справ Фінляндії, заявив, що в Туреччині обурені протестами у Швеції, під час яких було спалено Коран. У зв'язку з цим Анкара поки не готова схвалити вступ країни в НАТО. Він також підкреслив, що питання вступу до Північноатлантичного альянсу одночасно зі Швецією, можливо, доведеться переглянути.