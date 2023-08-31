Без згоди уряду: президент Грузії розпочинає "турне за кандидатський статус" у ЄС

За даними журналістів, за конституцією країни зовнішня політика є "прерогативою уряду", і президент має виконувати представницькі функції в міжнародних відносинах Грузії тільки за згодою уряду. Однак думки уряду і президента розійшлися.

Related video

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі починає свій перший із запланованих візитів до країн Європи, незважаючи на те, що уряд висловив невдоволення і відмовився затвердити ці поїздки. Про це повідомляє Interpressnews.

31 серпня Зурабішвілі прямує в Німеччину, де планується зустріч із президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Цю інформацію поширила пресслужба адміністрації грузинського лідера.

"Із цим візитом президент Грузії розпочинає зустрічі з європейськими лідерами на підтримку надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС", — зазначили в комюніке.

Перед цим стало відомо про розбіжності уряду Грузії та плани президента Саломе Зурабішвілі на проведення 10 закордонних візитів.

Серед них — цьогорічна поїздка в Німеччину, візит в Україну на День незалежності, а також майбутні поїздки протягом вересня, жовтня, листопада та грудня до Швейцарії, Болгарії, Польщі, Бельгії, Данії, Чехії, Ізраїлю, ОАЕ.

У пресслужбі уряду прокоментували, що за конституцією країни зовнішня політика є "прерогативою уряду", і президент має виконувати представницькі функції в міжнародних відносинах Грузії тільки за згодою уряду.

У "Грузинській мрії" заявили, що президент порушує конституцію країни, якщо вирушає в закордонні візити без згоди уряду.

Зарубіжні візити Зурабішвілі, погляди якої на суспільно-політичну ситуацію відрізняються від позиції "Грузинської мрії", і до того неодноразово викликали суперечки.

Нагадаємо, що біженці з Росії встигли придбати в Грузії понад 6 тисяч квартир. Чоловіки часто тікали в країну від "часткової мобілізації" через наземний КПП "Верхній Ларс".

У квітні скривджені росіяни скаржилися на утиски в Грузії і просили Росію ввести війська.