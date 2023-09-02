"Що в неї з обличчям?": у РФ встановили памʼятник "Русалонці" (відео)

Скульптуру вже порівнюють з "апокаліптичною" Оленкою у Воронезькій області. Але місцева влада каже, що всі хто критикує, той не знається на сучасній культурі.

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У Мурманській області РФ встановили памʼятник русалці, яка настільки ж негарна, як і "Альонка", яку встановили у Воронежі. Про це повідомляє "СеверПост".

В населеному пункті Кандалакша на набережній встановили Русалку, яку створив ентузіаст з металобрухту. Цей стиль називається recycling art. Проте у навіть у росіян виникли запитання, що в неї з обличчям.

Візуально воно схоже на "Оленку" у Воронізькій області, яку встановили кілька років тому. "Артоб'єкт" при цьому створили на бюджетні гроші, але чиновники не бачать проблеми.

"Навіть ті, хто критикує, приїдуть й сфотографуються на фоні цього обʼєкту — це буде такий додатковий обʼєкт, заради якого можна навідати Кандалакшу", — стверджує голова райадміністрації Ярослав Шалагін.

Ба більше він навів приклад, що Ейфелеву вежу у Парижі теж спочатку критикували, але зараз вона є символом французької столиці. А всі ті, хто критикує Русалку, ті не розуміються на сучасному мистецтві. Разом з тим він визнав, що вона "злегка шокує" з першого погляду. Також він додав, що держава оплатила тільки доставку, інсталяцію та постамент, а скульптуру подарував митець Володимир Васильєв.

Нагадаємо, у 2021 росЗМІ показали памʼятник "Оленка апокаліпсису" для установки до Воронежу у парк скульптур.

Також у 2021 у РФ встановили памʼятник Шурику і Ліді з "операції И". Місцеві жителі назвали роботу потворною.