Суд ЄС зняв санкції з ексглави Ozon Олександра Шульгіна

Європейський Суд уперше зняв санкції з російського бізнесмена.

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Колишнього гендиректора інтернет-ритейлера Ozon Олександра Шульгіна виключать із санкційних списків Євросоюзу згідно з рішенням суду загальної юрисдикції ЄС, ухваленим 6 вересня 2023 року.

"Заявника не можна розглядати як такого, що підтримує або реалізує дії чи політику, які ставлять під загрозу або загрожують стабільності в Україні", — йдеться в рішенні суду.

Постанова набуде чинності після закінчення строку на апеляцію.

Передісторія судового інциденту

До цього суд ЄС ухвалював рішення про зняття санкцій тільки з родичів основних підсанкційних осіб. Так у березні було скасовано санкції проти матері Євгена Пригожина.

Також частково було знято санкції з автогонщика Микити Мазепіна, що дало йому змогу продовжувати професійну діяльність. При цьому майнові обмеження суд залишив чинними.

Хто такий Олександр Шульгін

Колишній генеральний директор інтернет-ритейлера Ozon Олександр Шульгін Фото: скриншот Youtube

Російський бізнесмен Олександр Шульгін народився 2 травня 1977 року в Єсентуках Ставропільського краю. Вищу освіту здобув у Ростовському державному університеті, який закінчив за спеціальністю "менеджмент".

Олександр Шульгін потрапив під санкції Євросоюзу у квітні 2022 року у зв'язку з тим, що 24 лютого 2022 р. Шульгін був на зустрічі російських олігархів із Президентом Росії Володимиром Путіним. За кілька днів після набуття чинності санкцій топменеджер Ozon залишив свою посаду та вийшов із ради директорів компанії, яку очолював із 2017 року.

У послужному списку Шульгіна — посада генерального директора російського "Яндекса", яку він обіймав з 2014 по 2017 рік. До роботи в "Яндексі" Шульгін виконував обов'язки фінансового директора в російській філії компанії Coca-Cola.

Нагадаємо, що в липні Велика Британія зняла санкції з Олега Тінькова, засновника російського банку "Тінькофф" за антивоєнну позицію.