"Розширить свій глобальний слід": Ердоган попросив Маска побудувати завод Tesla в Туреччині

За словами Ілона Маска, багато турецьких постачальників уже працюють із Tesla, а сама Туреччина є одним із найважливіших кандидатів на будівництво наступного заводу.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до генерального директора компанії Tesla, Ілона Маска, з проханням про можливість створення заводу для виробництва електромобілів Tesla в Туреччині. Про це повідомило управління комунікацій країни, передає Reuters.

Ілон Маск зазначив, що багато турецьких постачальників уже співпрацюють із Tesla. За його словами, Туреччина є одним з основних кандидатів на будівництво наступного заводу компанії.

Ердоган і Маск розмовляли під час зустрічі в Турецькому домі в Нью-Йорку.

Президент Туреччини також оголосив під час зустрічі, що Туреччина готова до співпраці в галузі штучного інтелекту і супутникового інтернет-проекту Starlink компанії SpaceX Ілона Маска.

Ілон Маск підкреслив, що SpaceX висловила інтерес до співпраці з турецькою владою з метою отримання відповідної ліцензії для надання супутникових послуг Starlink на території Туреччини.

Також президент Ердоган запросив Ілона Маска відвідати Турецький аерокосмічний і технологічний фестиваль Teknofest, який пройде в Ізмірі наприкінці вересня. Ілон Маск висловив готовність із задоволенням прийняти це запрошення і відвідати зазначений захід.

Наразі Tesla має шість заводів і будує сьомий у Мексиці на півночі штату Нуево-Леон, що є частиною прагнення автовиробника розширити свій глобальний слід.

У травні Маск заявив, що Tesla, можливо, вибере місце для нового заводу до кінця цього року.

Варто нагадати, що нещодавно письменник Волтер Айзексон у своїй книзі написав, ніби 2022 року Ілон Маск наказав таємно відключити мережу Starlink біля берегів Криму. У результаті українські морські дрони втратили зв'язок і не змогли атакувати флот РФ. За словами письменника, Ілон Маск говорив із високопоставленими російськими політиками і злякався, що Росія відповість ядерними ракетами.

У Х (Twitter) 8 вересня Ілон Маск заявив, що не наказував відключати Starlink. За словами бізнесмена, супутниковий інтернет ніколи не працював біля узбережжя Криму, тому його технічно неможливо заблокувати в цьому регіоні.

Кілька днів потому американський сенатор Елізабет Воррен зажадала перевірити діяльність Ілона Маска через скандал зі Starlink. Вона припустила, що мільярдер може одноосібно впливати на зовнішню політику США, яка підтримує Україну у війні з Росією.