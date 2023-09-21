"Сувенір з Амстердама": на російському "Авіто" продають фрагмент збитого "Боїнга-777"

За словами автора оголошення, фрагмент "Боїнга" він знайшов на городі у своєї бабусі в селі Грабово. Над цим населеним пунктом якраз і було збито літак.

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На російському інтернет-сервісі для оголошень "Авіто" за 10 тисяч рублів виставили на продаж фрагмент збитого малайзійського "Боїнга", який виконував рейс MH17. В оголошенні уламок літака назвали "сувеніром з Амстердама". Про це повідомляє місцеве медіа "Сота".

У розмові з журналістами продавець пояснив, що знайшов фрагмент "Боїнга" на городі у своєї бабусі в селі Грабово Донецької області. Над цим населеним пунктом якраз і було збито літак. Співрозмовник також стверджує, що працював у місії ОБСЄ, яка й збирала уламки.

Що відомо про "Боїнг-777"

Малайзійський літак "Боїнг-777", що летів з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, зазнав аварії 17 липня 2014 року під Донецьком. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

Київ звинуватив у катастрофі Збройні сили Російської Федерації, ті заявили, що не мають засобів, які б дозволили збити повітряне судно на такій висоті.

Міжнародна слідча група під керівництвом генпрокуратури Нідерландів провела розслідування обставин катастрофи й дійшла висновку, що "Боїнг" збили із зенітного ракетного комплексу "Бук", який належав Росії та був поставлений із Росії. Раніше такого ж висновку дійшла організація Bellingcat.

За кількістю жертв катастрофа Boeing 777 стала найбільшою в історії України й загалом у XXI століття, якщо не враховувати терактів 11 вересня 2001 року у США.

Збиття літака спричинило нову хвилю міжнародних санкцій західних держав проти РФ. Чимало експертів вважають це "переломною точкою" у стосунках РФ з США, ЄС та їхніми союзниками.

Нагадаємо, 21 лютого президент країни-агресорки Володимир Путін надав 53-й зенітній ракетній бригаді почесне найменування "гвардійської". Саме 53-й бригаді належав ЗРК "Бук", з якого у 2014 році був збитий малайзійський "боїнг", що летів рейсом MH17 з Нідерландів.

Також 9 травня в Службі безпеки України повідомили, що особистому інформатору генерала російського ГРУ Сергію Дубинському суд України призначив 12 років позбавлення волі. Жінка особисто знайома з російським спецслужбістом та причетна до збиття "Боїнга" MH-17.