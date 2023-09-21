"Сувенир из Амстердама": на российском "Авито" продают фрагмент сбитого "Боинга-777"

По словам автора объявления, фрагмент "Боинга" он нашел на огороде у своей бабушки в селе Грабово. Над этим населенным пунктом как раз и был сбит самолет.

Related video

На российском интернет-сервисе для объявлений "Авито" за 10 тысяч рублей выставили на продажу фрагмент сбитого малайзийского"Боинга", который выполнял рейс MH17. В объявлении обломок самолета назвали "сувениром из Амстердама". Об этом сообщает местное медиа "Сота".

В разговоре с журналистами продавец объяснил, что нашел фрагмент "Боинга" на огороде у своей бабушки в селе Грабово Донецкой области. Над этим населенным пунктом как раз и был сбит самолет. Собеседник также утверждает, что работал в миссии ОБСЕ, которая и собирала обломки.

Что известно о "Боинге-777"

Малайзийский самолет "Боинг-777", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

Киев обвинил в катастрофе Вооруженные силы Российской Федерации, те заявили, что не имеют средств, которые бы позволили сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов провела расследование обстоятельств катастрофы и пришла к выводу, что "Боинг" сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", который принадлежал России и был поставлен из России. Ранее к такому же выводу пришла организация Bellingcat.

По количеству жертв катастрофа Boeing 777 стала крупнейшей в истории Украины и вообще в XXI веке, если не учитывать терактов 11 сентября 2001 года в США.

Сбивание самолета вызвало новую волну международных санкций западных государств против РФ. Многие эксперты считают это "переломной точкой" в отношениях РФ с США, ЕС и их союзниками.

Напомним, 21 февраля президент страны-агрессора Владимир Путин предоставил 53-й зенитной ракетной бригаде почетное наименование "гвардейской". Именно 53-й бригаде принадлежал ЗРК "Бук", из которого в 2014 году был сбит малайзийский "боинг", летевший рейсом MH17 из Нидерландов.

Также 9 мая в Службе безопасности Украины сообщили, что личному информатору генерала российского ГРУ Сергею Дубинскому суд Украины назначил 12 лет лишения свободы. Женщина лично знакома с российским спецслужбистом и причастна к сбиванию "Боинга" MH-17.