МЗС Словаччини може очолити політик, який поширює брехню про Україну — ЗМІ

Ймовірний претендент на посаду міністра закордонних справ Словаччини Юрай Бланар стверджує, що війна в Україні є "конфліктом між Росією і США" і виступає проти допомоги Києву.

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Новим главою Міністерства закордонних справ Словаччини може стати віцеголова партії Smer Юрай Бланар. Про це пише портал Aktuality з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що Юрай Бланар раніше був мером міста Жиліна. Він не є кадровим дипломатом, однак про його кандидатуру на посаду глави дипломатичного відомства говорять уже давно.

Що Бланар говорить про Україну

Як повідомляє видання Noveslovo, Юрай Бланар вважає війну в Україні "конфліктом між Росією і США". Він також виступає проти передачі Києву зброї, оскільки це "послаблює оборону Словаччини".

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Nový Čas пише, що, на думку Бланара, Словаччина не має жодного стосунку до російсько-української війни. Він стверджує, постачання зброї Києву "послаблює оборону Словаччини".

За даними порталу Domov, 2014 року Бланар також заявив під час дебатів, що Україна нібито "воює проти власного народу" і порадив Києву зосередитися на "правах російськомовних жителів". Він сказав, що війна є внутрішньою справою України і ніхто не може вплинути на Словаччину, щоб вона стала на той чи інший бік конфлікту.

Нагадаємо, 1 жовтня стало відомо, що опозиційна партія експрем'єра Словаччини Роберта Фіцо, яка категорично виступає проти військової підтримки України, перемогла на парламентських виборах у країні.

Після цього, 4 жовтня, президент Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання Україні нового пакета військової допомоги. Прессекретар глави держави заявив, що президент "поважає результати демократичних виборів".